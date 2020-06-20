新冠肺炎・最新｜增一宗菲律賓抵港確診個案　連續七日無本地個案

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本港新冠肺炎疫情趨向穩定，截至昨日（19日），本港累計個案1,128宗，包括1,127宗確診個案和一宗疑似個案。衞生署衞生防護中心公布，昨日本港新增三宗個案，全部為輸入個案，均曾到訪印度。據了解，昨日下午4時後再增一宗輸入病例。
本地個案方面，截至昨日本港連續第六日沒有新增確診個案。
另外，政府日前公佈，昨日零時零分起，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人。由今日（20日）起，康樂及文化事務署所有免費戶外硬地及沙地球場，包括足球場、籃球場、排球場等會重新開放，惟當局會限制設施使用及逗留人數，觀眾席亦暫停開放。
▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼
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【16:08】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（20日）下午4時，中心正調查一宗新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計1 129宗（包括1 128宗確診個案和一宗疑似個案）。今日公布的新增個案涉及一名40歲女子，她曾於潛伏期身處菲律賓，抵港有頭痛，由亞博檢測中心送瑪嘉烈醫院。
【14:00】據了解，今天連續第七日無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。
昨日總覽：新冠肺炎・6.19｜今日新增3宗輸入個案 消息：下午再增1宗病例
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