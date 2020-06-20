新冠肺炎・最新｜增一宗菲律賓抵港確診個案　連續七日無本地個案

本港新冠肺炎疫情趨向穩定，截至昨日（19日），本港累計個案1,128宗，包括1,127宗確診個案和一宗疑似個案。衞生署衞生防護中心公布，昨日本港新增三宗個案，全部為輸入個案，均曾到訪印度。據了解，昨日下午4時後再增一宗輸入病例。

本地個案方面，截至昨日本港連續第六日沒有新增確診個案。

另外，政府日前公佈，昨日零時零分起，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人。由今日（20日）起，康樂及文化事務署所有免費戶外硬地及沙地球場，包括足球場、籃球場、排球場等會重新開放，惟當局會限制設施使用及逗留人數，觀眾席亦暫停開放。