新冠肺炎・最新｜瀝源邨祿泉樓78歲確診婆婆不治　成第五名死者

本港新冠肺炎疫情趨向穩定，截至昨日（19日），本港累計個案1,128宗，包括1,127宗確診個案和一宗疑似個案。衞生署衞生防護中心公布，昨日本港新增三宗個案，全部為輸入個案，均曾到訪印度。本地個案方面，截至昨日本港連續第六日沒有新增確診個案。 衞生署衞生防護中心下午公布，今日新增一宗輸入個案，患者為一名40歲女子，她昨日來港前一直居於菲律賓，抵港有頭痛，由亞博檢測中心送瑪嘉烈醫院。威爾斯親王醫院晚上公布，居於瀝源邨祿泉樓8樓的一名78歲確診婆婆，至今日下午5時33分離世，至今共有五名新型冠狀病毒確診病人於公立醫院離世。

+ 14 + 13 + 12

【21:40】威爾斯親王醫院發言人今日公布，一名78歲確診感染新型冠狀病毒病女病人(確診個案 #1092)於今日下午離世。病人於6月2日入院接受治療。她居於瀝源邨祿泉樓8樓，入院當時發燒、呼吸困難及咳嗽，情況穏定。病人情況其後轉差，於6月8日轉送深切治療部，期間需插喉丶洗腎及使用呼吸機協助呼吸，並需注射強心針。病人治療期間病情持續惡化，至今日下午5時33分離世。院方對病人離世感到難過, 並會為家屬提供適切協助。

連同上述個案，至今共有五名新型冠狀病毒確診病人於公立醫院離世。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

+ 10 + 9 + 8

【16:08】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（20日）下午4時，中心正調查一宗新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計1,129宗（包括1,128宗確診個案和一宗疑似個案）。今日公布的新增個案涉及一名40歲女子，她曾於潛伏期身處菲律賓，抵港有頭痛，由亞博檢測中心送瑪嘉烈醫院。

【14:00】據了解，今天連續第七日無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。

昨日總覽：新冠肺炎・6.19｜今日新增3宗輸入個案 消息：下午再增1宗病例

新冠肺炎｜今日新增三宗輸入個案 均乘周四印度包機返港

新冠肺炎｜事隔三日再壞 瑪嘉烈醫院隔離病房負壓系統故障10分鐘