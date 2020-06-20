港版國安法｜工會及學生組織設多個票站公投　決定是否罷工罷課

人大早前通過「港版國安法」，立法如箭在弦。集合30個工會的「二百萬三罷工會聯合陣線」，以及「中學生行動籌備平台」今日（20日）舉行罷工罷課公投，於晚上8時結束。 香港社會工作者總工會外務副會長張志偉坦言，現時聯合陣線的會員人數，與6萬人投票的目標仍有距離，但他認為「堅持才有希望」。 新公務員工會主席顏武周強調，工會對國安法立無既定立場，對於政府將公投活動定性為反國安法活動，感到被曲解和不公道，亦促請政府正視同事表達意見的權利。

投票於晚上8時結束

是次公投合共30個工會參與，將就國安法、未來罷工行動及各工會議題進行公投。港九各區有23個票站，已加入工會的市民可從早上10時至晚上8時投票，其中10個票站可「即入工會，即投票」。今晚完成投票後，大會將在慈雲山聖文德堂票站開票。

部份工會會員人數增七成 離六萬人投票目標仍有距離

香港社會工作者總工會外務副會長張志偉稱，部份工會在兩周內，會員人數增加了七成，可見港人對抗惡法決心。他坦言，現時聯合陣線的會員人數，與六萬人投票的目標仍有距離，但他認為「堅持才有希望」，對公投結果有信心。

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新公務員工會顏武周：對國安法無既定立場 政府曲解公投

新公務員工會主席顏武周強調，工會對國安法立無既定立場，對於政府將公投活動定性作反國安法活動，感到被曲解和不公道，亦促請政府正視同事表達意見的權利。他表示，未來市民發表意見的空間會愈來愈少，但只要一息尚存，工會都會為保留為自己表達意見的權利。他又說，六萬名會員是公投的具體目標，倘達不到目標，工會會再作後續討論。

香港職工會聯盟總幹事蒙兆達批評，中共通過港版國安法是「霸王硬上弓」，「有無問過香港人想唔想要？議題關乎香港存亡，但完全無諮詢過香港人意見。」他表示香港已瀰漫著白色恐怖，又舉例稱有老師不獲續約、公務員被降職、限聚令淪為「禁止遊行集會令」。他希望市民運用今天手上的一票，以真相戰勝恐懼。

6月20日，「二百萬三罷工會聯合陣線」、「中學生行動籌備平台」舉行公投，決定是否就國安法立法進行罷工罷課。新公務員工會主席顏武周促請政府正視同事表達意見的權利。（高仲明攝）

鄭家朗：預料秋後算賬會發生

「中學生行動籌備平台」發言人鄭家朗表示，全港有七個票站讓中學生投票，他呼籲學生親身參與實體投票，令公投更有公信力。他重申，在香港舉辦民間公投並無犯法，如政府打壓投票權利就是侵犯人權，促請政府不要「搞小動作」。

鄭形容，這次公投是國安法立法前最後一次民意動員，希望學生能珍惜投票機會。他坦言學生遭「秋後算賬」是無可避免，因政府已不容許任何思考、討論的空間，希望學生投票前能衡量後果。