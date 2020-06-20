港版國安法｜罷工罷課公投結束　有人未趕及投票　即將公布結果

30個工會的「二百萬三罷工會聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」，今日（20日）就罷工罷課舉行「公投」。由於投票人數不多而一度告急，至接近晚上7時許因部分票站出現人龍，四個分別位於慈雲山、太子、油麻地及銅鑼灣的票站，延長一小時至晚上9時才結束；另中學生罷課於灣仔及屯門票站亦同樣延遲。但仍然有人未能趕及投票，對於未能投票感到失望。 慈雲山投票站是今次公投的最大票站，也是中學生投票的中央點票站。點票在晚上約9時半開始，每個票箱進行兩次點票，以確保票數準確；不同工會會由理事進行點票程序，料結果會於晚上11時公布。

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慈雲山聯合票站在晚上9時關閉，有人成功在結束5分鐘前趕到成功投票。投票者李小姐表示，由於今日有事本來未能趕在8時投票，但得悉票站延長一小時，故馬上趕來投票。對於政府指「公投」違憲，她說：「我要表達我意見，唔使理政府點睇。」

遲來投票者：國安法令人感到所有事已成定局

不過，也有人因為遲了一分鐘被拒進入票站。來自設計界的湯先生匆匆忙忙趕到票站，但因為時間已是9時01分，於是票站大門未關上，但也遭義工拒絕讓他投票。

湯先生直言感到失望，但承認自己對今次公投不太上心，至朋友提起才記得，又知道票站延遲關門，故希望趕來表達意見。是否因國安法出台才激發投票的想法？他認為，國安法令他感到香港所有事已成定局，「民氣」有落差，令人很灰心，「但都想嚟試一試。」

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需6萬人投票 下午5時半仍不足一成

同樣無法投票的香港創建及工程人員總會的會員李先生，完成工作後才趕到慈雲山票站，因覺得每一票也很重要。但當他得悉今次罷工的投票門檻是6萬人，而30個工會早前公布的會員人數僅得約1.4萬，直斥「好失望，我覺得啲人係自私。」

今次公投原定今晚8時結束，但由於多區票站出現人龍，故主辦方公布部份票站截龍時間延至晚上9時。「二百萬三罷工會聯合陣線」Facebook公布，截至下午5時半，罷工公投參與人數為5,495人，距離門檻60,000人仍有距離。