新冠肺炎・最新｜消息：至少新增30宗輸入個案　部份來自菲律賓

本港新冠肺炎疫情放緩，今日(21日)未有新增本地感染個案，亦是連續8天沒有本地個案。 而今日增3宗海外輸入個案，累計個案為1,132宗(包括一宗疑似個案)。不過本港昨日再添亡魂，瀝源邨祿泉樓8樓住戶、居於瀝源邨群組首名患者對面的78歲確診婆婆，在昨日下午離世，是本港第五名離世的新型冠狀病毒確診者，亦是繼3月13日之後，再有患者死亡。 今日（21日）是政府派發一萬元接受登記的首天，或有大批市民外出到銀行或郵局辦理登記。市民外出時須戴上口罩，與人保持社交距離。

【21:00】據了解，今日下午4時後，本港新增超過30宗輸入個案。部份確診患者，由菲律賓抵港。有消息指，新增初步確診患者，姓名並非中國華人姓氏，預料均屬於外籍人士。倘全部個案屬實，是自4月3日單日新增43宗個案以來，單日新增最多確診個案的一天。

有消息亦指，不少新增個案主要來自巴基斯坦及印度包機返港人士。

新冠肺炎｜增3宗輸入個案累計1,132宗 患者巴西、印度、印尼返港

【16:30】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，正調查三宗新增輸入個案，至今本港個案累計1 132宗（包括1 131宗確診個案和一宗疑似個案）。

今日公布的新增個案涉及一男兩女，年齡介乎29至37歲，全部曾於潛伏期身處外地。其中，第1130宗個案，患者是35歲男子，他確診時沒有病徵，5月21日至6月20日期間，曾在巴西逗留，由亞博館送院。

而第1131宗個案，是一名37歲女子，同樣沒有病徵，3月15日至6月20日於印度逗留。她其後由檢疫中心送院。

第1132宗個案，是一名29歲女子，6月19日發病，有咳嗽等病徵，去年12月28日至今年6月21日，都在印尼逗留，並於今日到港後直接由亞博館送院。

【14:36】據了解，今天連續第八日無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。

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