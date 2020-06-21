政府派錢一萬｜旺角恒生分行派長龍　市民：派錢人人開心

政府一萬元的現金發放計劃，今日（21日）起接受申請。早上八時多，旺角恒生銀行分行尚未開開，已見有大批市民排隊等候交表，恒生銀行亦因應情況亦提早十五分鐘開放。 有特意到分行交表的市民提到，不急於取得該筆款項，但認為派錢「 人人開心」，又批評政府安排略有不足，直言這筆款項應該直接撥入長者生果金戶口，減省時間和行政費。

早上八時多，旺角恒生銀行分行尚未開開，已見有大批市民排隊等候交表。（張浩維攝）

政府一萬元的現金發放計劃，今日（21日）起接受申請。早上八時多，旺角恒生銀行分行尚未開開，已見有大批市民排隊等候交表，恒生銀行因應情況亦提早十五分鐘開放，市民入內前需逐一檢查體溫。

未有打算如何用一萬 潘生：唔好諗住有錢就大洗

特意到分行交表的潘先生笑言「政府有一萬緊係開心」，但就未有打算會如何使用該筆款項，暫時預料會儲起慢慢用，又感概地指「做人平凡啲唔好諗住有錢就大洗」，應以平常心過日子。雖然今次派錢可透過銀行網站、電子銀行進行登記，但他提到自己不懂用網上渠道登記，加上仔女忙無暇替他登記，因此親自到附近銀行交表「當晨運」

早上八時多，旺角恒生銀行分行尚未開開，已見有大批市民排隊等候交表，恒生銀行因應情況亦提早十五分鐘開放。（張浩維攝）

款項應直接撥生果金戶口 張生：唔洗咁煩

另一位交表的張先生同樣笑言「人人派錢大家開心下」，雖然不急於取得該筆款項，但認為一萬元說不上多或少，但對於有需要的人而言是「渴時一滴甘露」。被問到派錢的安排，他就認為政府安排略有不足，直言這筆款項應該直接撥入長者生果金戶口，減省時間和行政費，「唔洗咁煩」。

排頭位市民六點多已到分行

居附近、排頭位的劉女士表示，早上六時多已到分行， 撐拐杖的她排隊期間坐在樓梯上休息，她直言排隊期間「腳痛辛苦」，但亦多謝政府的派錢安排。

攜同孫女交表的余女士亦指，八時半已到分行門外排隊，覺得等候時間不算長。至於一萬元會如何花，她就指會與孫女飲茶當慶祝，沒有特別打算，又感謝政府派錢。

恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡指，9點前已見陸續有市民到不同分行排隊，加上天氣酷熱，因此銀行亦特別提早15至20分鐘開門予市民入內。（曾凱欣攝）

恒生銀行因應人龍提早開門

恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡指，為配合政府派錢安排，銀行安排三個渠道接受申請，包括網上銀行戶口申請、網上提交表格及實體表格。她提到，9點前已見陸續有市民到不同分行排隊，加上天氣酷熱，因此銀行亦特別提早15至20分鐘開門予市民入內，網上申請渠道亦於早上7時起開放，整體運作順利。

政府日前指透過網上銀行收錢的市民，將比一般銀行轉帳更快收到 1 萬元。袁妙齡提到，銀行有見及此，於每間分行設「數碼大使」，主動向客戶提及有關安排，部分客戶亦即時在職員協助下申請網上銀行，又透露自政府宣布相關措施後，網上銀行的申請比平時增加兩倍。