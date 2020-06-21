【父親節】酒樓座無虛席　有客限聚令未撤已訂位：香港福地來的！

政府早前公布放寬防疫措施，食肆、婚宴等撤銷人數限制，但要維持枱與枱之間距離至少1.5米。今日父親節，旺角的倫敦大酒樓早上人多熱鬧，座無虛席。 黃先生提早一個星期就訂枱，希望父親節可以和十多名家人聚一聚，當時限聚令還未放寬，「都Book咗先啦」。陳太一家雖然未有提前訂位，不過舅父則提早於7、8時就來「霸位」。

今天是父親節，不少家庭聚首飲茶慶祝。（張浩維攝）

上午10時，旺角的倫敦大酒樓已經人聲鼎沸，座無虛席。限聚令放寬後，酒樓已將12人的大枱搬出，不少大家庭亦前來光顧。黃先生一家十二人前來用餐，他說限聚令未放寬時，已經打提早預定座位「book咗先」。疫情以來，一家人已經數月未能一起出來聚餐，在父親節可以用餐，都覺得開心。此行家中不少親朋都來到，包括爺爺嫲嫲，黃爺爺就表示過往一家人在節日都會出來聚餐，「母親節未能出來，所以父親節出來。不過都會戴口罩，洗手，香港福地來的！」

母親節未能外出慶祝有遺憾

陳太一家一早決定父親節前來用餐，不過未有提前訂座，她說舅父「七八點就過來霸位」。陳太略有遺憾地說，母親節時還有限聚令，只能小家庭在家慶祝，今天父親節終於可以出來，「好開心」。

黃先生提早一周已經預定，當時還未有取消食肆限制，「book咗先」。（袁澍攝）

李先生一家三人出來聚餐，慶祝父親節，惟因為來得遲只能和另外一家「搭枱」。女兒李小姐說，疫情關係一個多月沒有出來和家人聚餐，今天父親節專門外出慶祝，亦為父親送上祝福，「不過要搭枱，都冇辦法」。

李先生一家前來用餐，慶祝父親節，惟需要和另外一家人搭枱。（袁澍攝）

酒樓經理：人數上升了一成

倫敦大酒樓副總經理蘇萬成說，今日的客人數目上升了一成，不過生意額只有過去的九成左右。他說因為香港人暫時無法出國旅遊，本地消費的需要變強，從前有限聚令時生意額最差去到過往的三成，現在取消了限聚令，則有希望生意變好，尤其寄希望於父親節、端午節這類的大節日可以多些客人來用餐。