新冠肺炎・最新｜單日增30宗個案　消息：下午後再增16宗輸入個案

本港新冠肺炎疫情放緩，昨日（21日）未有新增本地感染個案，亦是連續8天沒有本地個案，不過據了解，昨日下午4時後，本港新增超過30宗輸入個案，部份確診患者，由菲律賓抵港，而據悉有其他患者，來自印度及巴基斯坦。據了解，今日沒有本地感染個案，紀錄至今保持了九日。 醫院管理局公布，截至今日中午共有77名確診病人留院，較昨日增加31人。衞生防護中心公布今日新增30宗輸個案，當中29人潛伏期身處巴基斯坦，另一是月初由菲律賓返港的男子。另有一名上周六在菲律賓確診的58歲男子，昨日卻獲准離境飛返香港，不被列為本港確診個案。

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【20:30】據了解，今日下午再新增16宗新型冠狀病毒肺炎個案，全部均為輸入個案，患者主要來自巴基斯坦。

【18:15】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，新增30宗確診個案，至今本港個案累計1,162宗（包括1,161宗確診個案和一宗疑似個案）。今日公布的新增個案涉及15男15女，年齡介乎一至61歲，當中29人潛伏期身處巴基斯坦，於上周六或昨日抵港，另一人則於本月9日由菲律賓回港。這是自4月3日錄得43宗個案以來，近兩個月半以來最高單日確診個案。

衞生防護中心亦正調查一宗海外個案。個案涉及一名58歲男病人，他由菲律賓乘坐國泰航空CX906（經濟艙）於昨日（21日）抵港，然後直接由香港國際機場送往瑪麗醫院接受治理。中心正與菲律賓衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。根據菲律賓衞生當局，病人曾於上周六（20日)在當地確診2019冠狀病毒病。

【17:45】衞生署衞生防護中心尚未公布昨日下午4時至今日下午4時確診人數，消息指至少增加30宗輸入個案。醫院管理局則公布，截至今日中午12時，過去24小時沒有確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有1,078名確診或疑似病人康復出院；現時共有77名確診病人分別於九間醫院留醫，其中兩人情況危殆（個案編號：595和1100），其餘75人情況穩定。

醫院管理局昨日下午公布資料，截至昨日中午12時，共有46名確診病人分別於七間醫院留醫，即過去一日新增至少31宗。

【15:05】據了解，今天連續第九日無新增本地確診個案，衞生防護中心不設疫情記者會。

【14:06】香港大學微生物學系講座教授袁國勇及團隊的最新一項研究，觀察與免疫反應息息相關的樹突細胞和巨噬細胞，受新型冠狀病毒感染後的反應。研究結果揭示，樹突細胞受感染後未必會引發炎症，解釋了部份病人病徵輕微甚至無病徵、但病毒量高的現象。

團隊認為，若可為病人盡早處方干擾素藥物治療，可改善抗病毒反應，臨床效果更佳。研究文章已於《傳染病雜誌》（The Journal of Infectious Diseases）發表。

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【11:00】據了解，昨天下午後新增的初步確診個案中，有26人從巴基斯坦抵港，1人由菲律賓來港。

【08:00】截至周一（22日）上午8時，全國確診病例85,002宗，累計死亡人數4,646人，疑似病例14宗，治癒病例79,969宗，累計境外輸入1,869宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【01:00】新冠肺炎疫情下，用作檢疫中心的火炭駿洋邨，昨晚（21日）10時許開始，17分鐘內先後有7人送院；及至周一（22日）凌晨零時45分，1小時內最少再有13人送院。

救護員先後將該批人士分送多間醫院，其中5人送往屯門醫院、5人送往東區醫院、3人送往沙田威爾斯親王醫院、3人送往瑪嘉烈醫院、2人送往聯合醫院、2人送往伊利沙伯醫院。

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