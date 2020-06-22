【綠置居】價單出爐　約200伙售價不足百萬元　柴灣最平僅售97萬

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，市價以42折出售，早前已截止申請。房委會今（22日）公布售樓書及價單，意味最快下周一（29日）邀請中籤者分批揀樓。 今期「樓王」是長沙灣麗翠苑重售單位，屬於兩房單位，售341.4萬，所有重售單位均不設露台，其中「樓王」更屬於「開門見廁」設計。 另外，今期綠置居有約200個單位售價不足100萬元，其中位處港島的柴灣蝶翠苑，最平僅售97.6萬元，但該批單位的面積較細，實用面積不足200平方呎，售價由81.7萬元至99.9萬元不等，若承造九成半按揭，最少付約4萬元已能做業主。

麗翠苑將重推14伙單位，當中亦有大單位，選址亦較今期的蝶翠苑、青富苑方便。（資料圖片）

「樓王」屬麗翠苑重售單位

柴灣蝶翠苑及青衣青富苑的單位偏遠，今批綠置居的「樓王」是麗翠苑重售單位。

麗翠苑是上期的綠置居項目，今次共重售14伙，當中有七個是面積達376至448平方呎的大單位。「樓王」位於麗翠苑第二座18樓13室，是452呎的兩房單位，售價341.4萬，呎價達7,554元。所有重售單位均不設露台，但「樓王」屬於「開門見廁」設計。

柴灣蝶翠苑有828伙，屬於單幢樓項目，是近年難見的港島盤。（資料圖片）

蝶翠苑最高售207萬元

柴灣蝶翠苑則有828伙，屬於單幢樓項目。單位面積由187至320平方呎不等，是近年較少見的港島盤。

蝶翠苑的最貴單位，是「鳳凰層」35樓的17室單位，面積達320平方呎，售207.2萬元，呎價6,475元，內設32呎的減音露台。雖然是項目中的最大單位，但客廳屬長條形，若要分間睡房，料有機會變成黑廳，住戶需多花心思。

至於蝶翠苑的最平單位，僅售97.6萬元，位於1樓5室，實用面積只得187平方呎，呎價5,223元。單位屬開放式設計，難以分間房間，不設露台；另外，1樓11室亦有單位只售98.3萬元，面積同樣只得187平方呎，呎價5,259元；1樓19室亦只售99.6萬元，單位189呎，呎價5,274元。

青衣青富苑有2,868伙，共設兩幢大廈。（資料圖片）

青富苑近200個單位不足百萬元

而青衣青富苑則有2,868伙，共設兩幢大廈。售價最平僅81.7萬元，位於B座1樓27室，面積只得187平方呎，呎價4,373元，同樣屬開放式設計。

查看價單，青富苑有約200個單位不足一百萬元，全部不足200呎，售價由81.7萬元至99.9萬元不等，若承造九成半按揭，即最少付約4萬元已能做業主。

而青富苑的最貴單位，則是B座39樓13室，實用面積有466平方呎，可分間兩房，售272.61萬，呎價5,850元，是今期新推的綠置居項目「樓王」。