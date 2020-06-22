17歲少女控訴被捕後遭女警「揸胸」、脱上衣搜身　事後三度自殺

反修例風波尚未平息，有未成年少女報稱被捕後遭受警員性暴力對待。17歲的K同學今（22日）現身說法，指自己去年9月被捕後，遭女警數度「揸胸」，其後被索帶反鎖扣押逾一小時，更被要求脱去上身搜身，期間多次遭受言語侮辱。她又投訴，捕後疑遭拖延會見律師，事後更有由路人拍攝她的被捕片段，於網上流傳，遭網民評頭品足。 K同學稱，事後身心受創，曾不堪壓力自殺3次，並確診患創傷後壓力症候群（PTSD）。協助K同學的社會工作者總工會批評，警方做法荒謬，要求立即停止向被捕市民作任何不合理對待，又指女警「揸胸」亦構成性侵犯，要求社署主動介入。有關注示威者遭性暴力對待的組織指，已接觸到數十名有類似經歷的受害者。 《香港01》已向警方及社署作出查詢，正待回覆。

K同學事後患PTSD，首次面對傳媒作出控訴，亦略顯緊張，但她強調，必須就不公勇於發聲。（盧翊銘攝）

「其實我都有擔心過企出嚟、講呢番說話會影響我嘅前途。」K同學憶述，去年 9 月25日於沙田港鐵站外被捕，警員期間不斷以侮辱女性粗口辱罵，亦有女警數度向其「揸胸」。押返警署後，她被索帶反鎖逾一小時，多度要求會見律師及家人不果，「最後有見到律師，但我覺得自己好冇人權。」

脫光全身衣服搜身

扣押期間，有女警尾隨如廁，她曾要求對方「唔好望實」但不得要領。搜身時有女警指示她脱去上衣、胸圍及底褲，亦將頭部靠近其胸部及下體，期間言辭帶侮辱性，「咁大個女真係無試過咁樣俾人打量自己身體，仲要係私人部位。」K同學最終被控襲警，案件下月在法庭審訊，由於已進入法律程序，她於記者會未有回應傳媒提問，亦有準備講稿交代其經歷。

陪伴K同學出席的Stand With You創辦人吳傲雪表示，自己曾是過來人，自去年10月起至今，共接觸數十名同樣遭受警方性暴力對待人士，主要作情緒及財務支援。她補充稱，當中有逾半求助者被控襲警罪，但不少人將性暴力遭遇藏於心中未有向人傾訴，「要獨自面對沉重嘅壓力。」她又呼籲網民對K同學高抬貴手，與性暴力受害人同行。

事發後K同學創傷不斷，心情難以平復，除焦慮發作及大哭外，亦開始發惡夢，加上路人拍攝的被捕片段曝光後，亦有部分網民對其評頭品足，她不堪壓力曾3度自殺，月前跳軌未遂後，被轉送精神科醫院，並確診PTSD。

首次公開事件，K同學不禁雙手發抖，但她聲言要挺身發聲，控訴警方的不合理對待及性暴力。

社會工作者總工會（社總）權益及投訴主任陳虹秀表示，女警摸胸已可構成性侵犯，她又質疑，警方向未成年少女進行三級搜身是前所未見，亦無合理性，期間亦無社工或家人陪同，她形容情況荒謬。

社總外務副會長張志偉則稱，社署應主動介入事件，並就保護兒童免受虐待立案，召開「多專業個案會議」，以便轉介相應支援，及要求警方參與其中，他稱將會去信社署督責。

《香港01》已向警方及社署作出查詢，正待回覆。