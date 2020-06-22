吸毒男尾隨陌生人闖入民居　自取剪刀傷4人包括2小童　囚50月

吸食毒品多年的男子受毒品影響下，尾隨一名內地男子到深水涉單位，入屋後自取剪刀刺傷屋內4人，包括兩名僅2歲及3歲的幼童。他今（22日）在高等法院承認4項傷人罪，其精神科報告顯示，他當時出現幻聽，聽到有人對他說：「揀邊個。」於是發怒刺傷屋內的人。法官認為案情嚴重，男子更涉刺傷兩名幼童，決定判他囚50個月。

被告羅淩亮事發不久後在深水埗一帶被截獲。(資料圖片)

兩名受傷小童僅3及2歲

被告羅淩亮（45歲）被控於2018年8月20日在深水埗石硤尾街一單位非法及惡意傷害吳汝僧、吳華与及兩名幼童。

案情指，事主吳汝僧（45）及其兒子吳華与（18歲），二人事發時來港觀光並在親戚家暫住，單位內另有兩名3歲及2歲的幼童同住。

事主拿雨傘折返被尾隨

事發時，正當其中一事主吳汝僧折返單位拿雨傘及電話時，被告突然尾隨他入屋，他曾問被告為何會出現，被告沒回應，並走入廚房拿剪刀，指向事主吳汝僧及其兒子吳華与，二人嘗試阻止被告，但遭他插傷，兒子逃出單位尋求協助。被告又用剪刀襲擊該兩名在單位內分別為3歲及2歲的幼童，至吳汝僧在廚房內拿出菜刀防衛，被告才離開單位。

18歲男事主現氣胸曾入深切治療部

4人及後送院治理，吳汝僧左胸出現裂傷，其18歲兒子被刺傷後出現氣胸，一度要送往深切治療部治理；兩名幼童則分別左臂等受傷，4人均沒永久傷勢。

被告稱聽到人說揀邊個

法官判刑時透露，被告的精神科報告顯示，他吸服海洛英多年，後來改吸食冰毒，當日也有吸毒。事發時被告見事主吳汝僧進屋後未有關門，以為吳歡迎他進去，他又聲稱聽到吳說「揀邊個」，認為吳迫他選其中一個小孩子撫養，及後他發怒並刺傷屋內的人，報告認為他事發時受毒品影響。

法官認為被告闖入住宅刺傷4人，而其中2人更是幼童，案情嚴重，所幸他們沒出現永久傷勢，但法庭必須阻嚇暴力行為。

案件編號：HCCC350/2019