中國海外建築前電工非法收受逾10萬元回佣　判囚9個月

一名中國海外建築有限公司前電工從兩名電工收受非法回佣共逾十萬元，使他們獲該公司聘用，早前被廉政公署起訴。被告今日（22日）在屯門裁判法院承認控罪，被判入獄9個月。裁判官頒令被告須向中國海外建築歸還逾10.3萬元，並斥責被告利用職權剝削工人。

一名中國海外建築有限公司前電工早前被廉署起訴，涉從兩名電工收受非法回佣共逾十萬元，被判囚9個月。（資料圖片）

被告黃嘉華（46歲），為中國海外建築前電工，今日承認11項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。裁判官水佳麗頒令被告須向中國海外建築歸還10.345萬元。裁判官判刑時並斥責被告利用職權剝削工人。

案情透露，案發時中國海外建築的子公司獲機場管理局委聘，參與香港國際機場一項基礎建設工程。被告為中國海外建築的電工，被指派為該工程項目進行電子布線工程。

介紹大舅入職做電工 收對方每日400元回佣

案情指，由於人手短缺，中國海外建築鼓勵其電工，當中包括被告，介紹其他電工到該地盤工作。被告於2017年4月介紹一名電工入職，並告訴對方其日薪將會是1,200元，而他每個工作天須給予被告350元回佣。案情透露，該電工由於不想失去工作機會，不情願地答應支付回佣，並於2017年5月8日至11月9日期間，先後7次向被告支付回佣共61,950元。

被告於2017年7月再介紹其大舅成為該地盤的電工。被告向對方表示由於他沒有相關工作經驗，其日薪將會是1,100元。對方在面試後最終以日薪1,200元獲聘。被告其後向其大舅表示可以安排對方在樓面工作，以協助他額外賺取300元日薪，但對方每個工作天須給予他400元回佣。案情透露，該大舅答應被告的要求，並於2017年9月7日至12月9日期間，先後四次向被告支付共41,500回佣。

中國海外建築在廉署調查案件期間提供協助。控方今日由廉署人員邱梓傲代表出庭。