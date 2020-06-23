防癌會推癌症家庭支援計劃　中西合璧　患者對死亡焦慮減

香港在2017年有33,000多宗癌症的新症，預計到2030年，每年會增至42,000宗新症。患癌的人身體需「打仗」，部份人同時也出現情緒困擾，而患者的家人更承擔起沉重的照顧壓力。香港防癌會注意到癌症患者整個家庭的需要，兩年前推出支援計劃，透過與香港大學制定的綜合介入模式，包括藝術治療、氣功、穴位按摩等中西合璧的手法，幫助癌症患者及其照顧者。 港大的中期研究發現，參加了計劃的患者對死亡的焦慮減少，而照顧者亦更滿意家人朋友的支持。

香港防癌會兩年前推出支援計劃，透過與香港大學制定的綜合介入模式，包括藝術治療、氣功、穴位按摩等中西合璧的手法，幫助癌症患者及其照顧者。（鄭翠碧攝）

港大招募了22對癌症患者及其照顧者參與研究，涵蓋乳癌、肺癌、大腸癌及腎癌等患者，確診年期由半年至8年不等。22對參加者分為實驗組及對照組，接受評估後，實驗組會參與為期6星期的「綜合身心靈介入課程」。該課程既有心理學、藝術治療，又結合傳統東方哲學，如氣功、養生法、穴位按摩等。

中期報告顯示，九成患者認為課程知識非常實用，患者自我評估對癌症的理解顯著提升，以10分為滿分，評分由5.91分上升到6.91分；對死亡的焦慮減少（5.36分減至5.27分）。照顧者方面，所有人均認為課程的疾病管理知識非常實用。照顧者對家人朋友支持的滿意度、整體生活滿意度顯著提升，由7分增至7.82分及由6.91分增至7.45分；當談及生死時忌諱降低（3.45分降至3.09分）。