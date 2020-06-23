按揭經紀涉「飛單」　被高院頒臨時禁制令　禁披露擅取資料

按揭轉介公司科一物業按揭有限公司(下稱原告)上周一(15日)入稟，控告前總經理及客戶經理在受僱期間「飛單」給親人開設的公司，及刪除大量屬於原告的客戶檔案及WhatsApp通訊內容，違反僱傭合約，第一被告為葉高昭，第二被告為李遠文，第三被告為小飛俠按揭轉介有限公司。

高等法院昨天(19日) 公開聆訊, 法官楊家雄向第一及第二被告頒下臨時禁制令：

臨時禁制令禁制第一及第二被告聯繫於受僱期間所得的任何業主及物業買家；禁制第一及第二被告向第三方披露於受僱期間所得的任何業主及物業買家的個人機密資料；禁制第一被告需要在10天內，根據禁制令交出密碼讓原告處理Whatsapp備份檔案；禁制第二被告需要在10天內，根據禁制令交出他私人開設的iCloud Apple ID密碼讓原告重新設定iCloud帳戶。

法官楊家雄更向第三被告頒下持續性禁制令，禁制第三被告及其僱員, 聯繫第一及第二被告於受僱期間所得的任何業主及物業買家；禁制第三被告及其僱員, 向第三方披露第一及第二被告於受僱期間所得的任何業主及物業買家的個人機密資料。

原告上周入稟指首次被告違反僱傭合約

原告上周一(15日)入稟高院，入稟狀指出，指首被告及次被告違反僱傭合約，在職期間，將本來屬於原訴的按揭轉介生意，交由首被告母親及次被告太太共同持有的小飛俠按揭轉介有限公司，再與U Mortgage Limited合作轉介給銀行而賺取佣金。

入稟狀指出，原告去年10月至12月期間，接獲客人投訴，指首被告及次被告承諾的回贈未有兌現，並提供大量Whatsapp截圖丶留言錄音、物業地址，有客人更提供由次被告太太預先簽署與U Mortgage合作的轉介表格而揭發事件。