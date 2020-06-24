新冠肺炎・最新｜今晚再增12宗輸入個案　主要巴基斯坦來港

新型肺炎疫情反覆，本港昨日（23日）新増16宗個案，均是輸入個案，全部患者曾於潛伏期身處巴基斯坦。衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，截至下午4時新增兩宗輸入個案，為兩名昨日抵港的菲傭，確診個案增至1,180宗（包括1,179宗確診個案和一宗疑似個案）。不過截至今日，已連續11日無新增本地感染個案。 據悉，本港今日傍晚再新增至少12人確診，均屬輸入個案，主要巴基斯坦來港。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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【20:08】新冠病毒肺炎在全球大流行，多國封關，全球旅遊業受到重挫。旅發局今天（24日）舉行「疫情後國際旅遊的新常態」網上論壇，參與論壇的麥肯錫公司董事合夥人沈思文（Steve Saxon）表示，全球旅遊業損失達10萬億港元，國際旅遊最快要2022年才可回復至2019年的水平，而境內旅遊將會是未來旅遊的新趨勢。

新冠肺炎｜麥肯錫：全球旅遊業損失達10萬億港元 2022年才復正常

【20:02】據悉，本港今日傍晚再新增至少12人確診，均屬輸入個案，主要是從巴基斯坦返港的本港居民。

【17:52】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（24日）下午4時，中心正調查兩宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,180宗（包括1,179宗確診個案和一宗疑似個案）。今日公布的新增個案涉及一男一女，年齡分別為55及47歲，他們曾於潛伏期身處菲律賓。

新冠肺炎｜增兩宗菲律賓輸入個案 過去一周共5名患者為菲傭

【15:18】據悉，今日新增至少1宗菲律賓輸入個案；另外瑪嘉烈醫院亦接收一名確診病人，未知是復陽病例或海外確診個案。

【14:20】康樂及文化事務署今日宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，轄下所有博物館7月1日（下周三）恢復正常開放時間。鑑於博物館於1月29日起曾暫停開放，署方現安排所有在1月29日至6月30日期間受影響的博物館通行證持有人，由7月1日開始，憑原有通行證於指定期限內可享博物館入場費用豁免。豁免日數將按個別通行證於所述受影響期間的有效日數而定，持證人亦同時可在相關的期限內繼續享用通行證原有的其他優惠。可享豁免入場費日數及最新到期日對算表附表、計算例子以及有關詳情，請點擊網址 。

由7月1日起，參觀博物館人士以先到先得方式進館，館方將限制館內人數。參觀人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並建議應佩戴自備的口罩。博物館將加強清潔消毒措施，館內兒童設施繼續暫停開放，12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入。

【08:00】截至周三（24日）上午8時，全國確診病例85,098宗，累計死亡人數4,647人，疑似病例18宗，治癒病例79,991宗，累計境外輸入1,888宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。