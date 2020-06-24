新冠肺炎・最新｜新增兩宗菲律賓輸入個案

新型肺炎疫情反覆，本港昨日（23日）新増16宗個案，均是輸入個案，全部患者曾於潛伏期身處巴基斯坦。而本港累計個案達1178宗，包括一宗疑似個案。 不過，香港再添疫下亡魂，第1100宗個案、居於瀝源邨祿泉樓的72歲老伯，昨日凌晨病逝，是本港第六名患者死亡。 據了解，今日連續第11日無新增本地確診新型肺炎個案。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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【15:18】據悉，今日新增至少1宗菲律賓輸入個案；另外瑪嘉烈醫院亦接收一名確診病人，未知是復陽病例或海外確診個案。

【14:20】康樂及文化事務署今日宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，轄下所有博物館7月1日（下周三）恢復正常開放時間。鑑於博物館於1月29日起曾暫停開放，署方現安排所有在1月29日至6月30日期間受影響的博物館通行證持有人，由7月1日開始，憑原有通行證於指定期限內可享博物館入場費用豁免。豁免日數將按個別通行證於所述受影響期間的有效日數而定，持證人亦同時可在相關的期限內繼續享用通行證原有的其他優惠。可享豁免入場費日數及最新到期日對算表附表、計算例子以及有關詳情，請點擊網址 。

由7月1日起，參觀博物館人士以先到先得方式進館，館方將限制館內人數。參觀人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並建議應佩戴自備的口罩。博物館將加強清潔消毒措施，館內兒童設施繼續暫停開放，12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入。

【08:00】截至周三（24日）上午8時，全國確診病例85,098宗，累計死亡人數4,647人，疑似病例18宗，治癒病例79,991宗，累計境外輸入1,888宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。