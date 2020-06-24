健康碼｜離港前用流動裝置上網申請　下載後自行換成粵康或澳康碼

政府正擬推出港版健康碼，食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）稱，粵港澳政府正考慮推出先導計劃，有限度放寬三地的跨境人流，合資格可參與計劃人士，若病毒檢測結果呈陰性，可於離港前用流動裝置上網申請「香港健康碼」並下載，毋須另外安裝應用程式，之後可自行選擇轉換成廣東省的「粵康碼」或澳門的「澳康碼」。 她提到，健康碼只會收集用家的基本資料及病毒核酸檢測結果，傳送數據時會加密處理確保安全，惟她仍未透露計劃推出的確實日期。

食物及衞生局局長陳肇始（資料圖片／余俊亮攝）

陳肇始回覆立法會議員莫乃光的質詢時稱，由於廣東及澳門的新型冠狀病毒肺炎疫情相對緩和，港府與兩地政府考慮就互認檢測及互免檢疫推出先導計劃，有限度放寬三地過境人流，以便利必要來往三地的人士。

陳肇始透露，計劃包括開發「香港健康碼」系統，可將參與先導計劃港人的病毒檢測結果上載該碼。若該人士檢測結果呈陰性，在離港前可使用智能手機或流動裝置，透過瀏覽器連接電子平台，在網上申請「香港健康碼」並下載於相關裝置，毋須額外安裝應用程式。

參與先導計劃人士其後可自行選擇將「香港健康碼」轉換至廣東或澳門的「粵康碼」或 「澳康碼」系統， 作入境廣東或澳門的健康申報用途。

轉碼程序需申請人同意

至於健康碼系統的個人私隱問題，陳肇始表示，「香港健康碼」的電腦系統只會收集申請者的基本個人資料和核酸檢測結果，轉碼程序亦須由申請人明確提出及同意，電腦系統與流動裝置在傳送數據時會作加密處理，以確保安全。

她續指，港府已為「香港健康碼」徵詢個人資料私隱專員公署的意見，亦會委聘獨立第三方進行私隱影響評估和資訊保安風險審計，並確保系統及數據轉換的過程符合《個人資料（ 私隱）條例》（ 第486章） 的規定和香港特區政府的資訊科技保安政策及指引。

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