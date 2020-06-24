高級警員認騙3同僚5.5萬　訛稱需為母付醫藥費　判囚6星期

高級警員訛稱要替母親付內地醫藥費，向同僚借款。惟同僚後來發現他說謊並向上司舉報。高級警員原本否認6項欺詐罪，他今（24日）在西九龍法院承認其中3罪，涉及款項5.5萬元，餘下3罪則獲控方不提證供起訴。主任裁判官羅德泉指被告所為必定會損害警隊聲譽，雖不至於違反誠信，亦無證據顯示影響公職，但以虛假理由借錢屬嚴重，判處即時監禁6星期。

原被控6罪涉款逾8萬

被告林仲文（50歲）案發時駐守深水埗分區，現時無業。他原本被控於2018年4月18日至5月9日期間，先後10次向6名事主：李德煒、楊澤宇、葉煥興、朱志濠、譚裕佳、李志成，訛稱要替母親付內地醫療費用，並意圖詐騙而誘使他們提供10筆貸款，每筆金額由6050元至25100元不等，合共83250元。

被告林仲文在西九龍法院承認3項欺詐罪，被判入獄6星期。(資料圖片)

同僚不虞有詐轉帳過數

被告今承認欺詐李德煒、朱志濠及李志成的控罪，涉款逾5.5萬，其餘控罪獲撤銷。案情指，3名事主2016年認識同隊的被告，被告前年致電稱要替母親付內地醫療費，三人不虞有詐轉帳過數。李德煒先後3次轉帳合共逾2.5萬的款項，朱志濠轉帳1萬多元，而李志成則轉帳2萬元。被告至今只曾向李志成償還其中1.3萬。被告翌年2月被捕，在警誡會面中承認其母沒有在內地求醫，他曾向同袍借錢，但不記得詳情。

已辭任警員 受疫情影響仍失業

辯方求情透露被告今年1月離職，原本月入3.6萬，現時因疫情而未找到工作。辯方形容他在大概一周內致電欺騙3名事主，不算持續或長時間犯案。被告因一時財困而做錯，被捕前曾向同袍還款萬多元，顯示他並非有意不還。被告現時願意全數償還，事主未有損失。辯方又指案件不涉及公帑或違反誠信，望法庭索取社會服務令報告量刑。