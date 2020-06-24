法庭審警員編號司法覆核案　大律師潘熙：《警察通例》指引已停用

警方的特別戰術小隊（俗稱速龍小隊）和防暴警員在反修例風波中，未有展示警員編號，做法遭人質疑。通識科教師楊子俊、「陳伯」陳基裘和「長洲覆核王」郭卓堅和記協等，先後就此申請司法覆核。案件今（24日）在高等法院一併審理該5宗案件，代表「陳伯」和楊子俊的資深大律師李柱銘先陳詞，對於速龍小隊的工作服未有位置展示警員編號的說法，李反駁選美活動中的參加者穿比堅尼時，也可展示號碼。 另一代表與訟人的大律師潘熙庭上陳詞亦提及，《警察通例》中有關展示警員編號和委任證的指引，去年11月底已停用（suspend）。

法庭今日一併處理有關警員編號的司法覆核。陳恭信（左二）、郭卓堅（左四）及陳基裘（右一）是其中三人。（朱棨新攝）

李柱銘：選美參加者着比堅尼都可展示號碼

代表「陳伯」陳基裘和通識科教師楊子俊的資深大律師李柱銘先作陳詞，他指一向展示警員編號的做法，有效讓公眾識別警員的身份，質疑為何突然改變做法。

對於政府一方指，速龍小隊的工作服未有位置展示警員編號，李柱銘引述保安局局長李家超於去年在立法會中稱「速龍小隊特別保護工作服沒有位置展示警員編號......警方明白公眾的關注，會在這方面作出檢視」，他指連選美活動中的參加者穿比堅尼時，也可展示號碼，批評警方的說法是侮辱法官的智慧。

原以英語陳詞的李柱銘，突然用中說：「如果無位又點檢視呀......仲要在法庭同我拗，仲唔起身認錯？」

潘熙：展示警員編號有助防止警暴

對於答辯人一方稱，速龍小隊的工作服並非警察制服，李柱銘質疑此說法，又指是誰人決定速龍小隊的工作服並非警察制服，也沒有相關資料。李又指，根據一名李姓總督察的誓章，於2017年已正式批准使用速龍小隊的工作服，而反修例運動則於去年6月才開始，因此不展示警員編號的做法，與「起底」無關。

而代表陳恭信、魯湛思和吳康聯的資深大律師潘熙則指，三名申請人在反修例事件中遭防暴警或速龍小隊成員暴力對待，但因涉案警員未有展示警員編號，令他們難以追究，他指展示警員編號亦有助於防止日後的警暴，不展示警員展號的做法是違憲。

對於警方引入「行動呼號」，以供公眾識別警員身份，惟潘熙指根據報道，曾有4名警員在同一場合中展示一樣的「行動呼號」，亦有警員未有展示，相關設計亦難於閱讀。他在庭上陳詞亦提及，《警察通例》中有關展示警員編號和委任證的指引，去年11月底遭停用。

代表記協的資深大律師戴啟思指，警方可在大型公眾活動中使用武力，回復秩序，而使用過分武力的警員需負上相關刑責，但若他們不能被認出，也沒有後續的調查。

案件編號：HCAL 1747、1753、2671、2703、2915/2019