新冠肺炎・最新｜菲律賓抵港確診者凌晨病逝　全港累計七人死亡

新型肺炎疫情未平，本港昨日（24日）新增兩宗輸入個案，患者為兩名昨日抵港的菲傭，累計個案增至1,180宗。據悉，本港昨傍晚再新增至少12人確診，均屬輸入個案，主要由巴基斯坦來港。而截至昨日，本港已連續11日無新增本地感染個案。

一名前日（23日）從菲律賓乘搭醫療轉機抵港的確診者，今日（25日）凌晨病逝，他曾在菲律賓中風。全港累計七人因為新冠肺炎病亡。