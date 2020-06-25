十人杜拜抵港被拒轉機到內地　滯留五日送入檢疫中心　不視作入境

撰文：鄭翠碧
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有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地但被拒，其後滯留機場5天，昨晚衞生署安排當中10人入住本港的檢疫中心。
不過，根據現行政策，非港人不被允許入境香港，《香港01》向衞生署、食物及衞生局查詢，當局是根據甚麼條例容許相關人士入境香港及入檢疫中心，暫時未獲回覆。
據了解，該10名非港人被拒絕入境，但有部門考慮到公共衛生問題，容許10人入檢疫中心。據悉該10人不可視作已入境香港，也不可在本港自由走動。
有阿聯酋航班旅客滯留於機場內，未知去向。（讀者提供）
據了解，該10名非港人被拒絕入境，但有部門考慮到公共衛生問題，容許10人入檢疫中心。據悉該10人不可視作已入境香港，也不可在本港自由走動，未來會被安排離開本港，但也不能稱之為「出境」，至於離開香港的方式，有關當局仍在研究。
衞生署衞生防護中心昨天回覆查詢時指，昨天得悉10名非港人旅客從迪拜抵港後因未能轉機而滯留香港國際機場，調查發現該批旅客乘搭阿聯酋航空EK380航班於6月20日抵港，相關航班曾有超過20名乘客於抵港後收集的深喉唾液樣本對「2019冠狀病毒病」核酸呈陽性反應。衞生防護中心正安排該批旅客以專車由香港國際機場送往指定的檢疫中心作檢疫隔離。
鯉魚門公園度假村檢疫中心。（Facebook專頁「添馬台」圖片）