十人杜拜抵港被拒轉機到內地　滯留五日送入檢疫中心　不視作入境

有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地但被拒，其後滯留機場5天，昨晚衞生署安排當中10人入住本港的檢疫中心。

不過，根據現行政策，非港人不被允許入境香港，《香港01》向衞生署、食物及衞生局查詢，當局是根據甚麼條例容許相關人士入境香港及入檢疫中心，暫時未獲回覆。

據了解，該10名非港人被拒絕入境，但有部門考慮到公共衛生問題，容許10人入檢疫中心。據悉該10人不可視作已入境香港，也不可在本港自由走動。