新冠肺炎．最新｜新增三宗輸入個案　由毛里塔尼亞及巴基斯坦返港

新型肺炎疫情未平，本港昨日（25日）新增14宗輸入個案，其中13宗由巴基斯坦抵港，另外1宗由印度抵港。 此外，有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地但被拒，其後滯留機場5天，有1人已乘機回杜拜，而衞生署安排仍滯留的10人入住檢疫中心，其中有一人出現徵狀，已送至東區醫院治理，其餘受檢疫人士正接受病毒測試。

【17:20】醫院管理局公布截至今日中午12時，過去24小時有三名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1088、1095和1101），至今共有1,091名確診或疑似病人康復出院。現時共有97名確診病人分別於九間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘96人情況穩定。

【16:57】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心正調查三宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,197宗（包括1,196確診個案和一宗疑似個案）。新增個案涉及三名年齡介乎七至26歲的男子，全部曾於潛伏期身處外地，當中兩人日前由巴基斯坦返港，由檢疫中心送院；另一人周二（23日）由西非毛里塔尼亞（Mauritania）返港，由富豪東方酒店送院。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

+ 36 + 35 + 34

【15:15】據悉，其中一名滯留香港機場、由杜拜轉機來港的20歲女子昨日出現病徵，由鯉魚門檢疫中心送往東區醫院。據悉她的化驗樣本對新型冠狀病毒呈陰性反應。消息人士指，這名女子是杜拜人，原打算前往內地讀大學。

【14:53】據了解，今日連續第13日無新增本地確診新型肺炎個案，不設疫情記者會。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼