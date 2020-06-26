內地婦月收300人民幣為人開戶　被用作洗錢59.7億　囚6年8月

退休內地婦9年前應一名男子要求，來港開設銀行開設戶口，並把提款卡等給予對方，事後每月收取300人民幣報酬。惟該戶口事後被發現被人用作洗黑錢，並在1年多內清洗了59億7千萬元。內地婦前年來港時被捕，她早前承認1項串謀洗黑錢罪，今(26日)在高等法院被判囚6年8個月。

非案中主腦起刑點以10年計

女被告張靜，63歲，被控一項串謀洗黑錢罪，指她於2011年至2013年間，以其名下戶口清洗59億7千萬元犯罪得益。

法官今判刑時指，未有證據顯示女被告操控涉案的戶口，或是案中的主腦，但仍以監禁10年為量刑起點，因被告認罪而獲刑期扣減，最終判刑為6年8個月。

東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻指本案涉款是歷年第三高。(朱棨新攝)

同類案涉款第三多

東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻庭外表示，本案是本港同類案件中，涉及的金額第三多。

案情指，被告於2011年2月在港的中國銀行，以一間公司的名義開戶。根據開戶授權書顯示，該公司是進出口貿易公司。被告是該公司唯一董事，亦是該戶口唯一簽署人。

被告月收300人民幣報酬

於2011年3月至2012年6月，共有59億7千萬元存入該戶口，當中逾98%存款是經轉帳存入。而存款入帳後，直接有大量提款。

被告於2018年9月來港時被捕，她在警誡下稱一名陳姓內地朋友，叫她幫另一名朋友在港開設戶口。被告來港後在旺角會合一名男子，該男子帶被告到銀行開戶，她則把密碼和提款卡等給予對方。被告之後每月收到300元人民幣，為期約數月。此外，她亦按男子的要求，簽下一些文件，另外收到2000元的報酬。

案件編號：HCCC42/2020