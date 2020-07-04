FB觀察 | 何君堯梁美芬原創MV　互動率勁升　成議員宣傳新招？

「點解要攬炒？點解要破壞？」早前梁美芬於Facebook上發佈音樂影片，眾人身穿白衣合唱，加入反修例畫面。同一週，何君堯發佈與「戰狼縱隊」成員合唱及說唱的《國護君安》，引起網民熱議。

《香港01》分析了梁美芬和何君堯的音樂影片，以及2名泛民議員近期發佈的非即時直播類影片，發現建制派以原創清談節目為主，著重個人宣傳，而泛民派則多剪輯立法會會議的內容，著重在議會上與建制派的對戰。

立會議員梁美芬和何君堯最近分別制作了原創音樂影片《點解要攬炒》和《國護君安》，而梁的《點解要攬炒》瀏覽量更為其專頁近3個月內所有帖子中最高的，專頁點讚人數增加了329人，該影片的留言及分享數量更是近3個月內最多，分別有5,777條留言及3000多次分享。

記者選取了首300條留言，撇除67條非文字留言，當中七成是負面留言，並且多含不雅用語；而正面留言的內容皆以盡早通過國安法為主。相反，何君堯的《國護君安》的留言較少，但五成多為正面留言，表示支持和好聽。

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建制派非首次錄製宣傳曲，梁美芬早於2012年推出《快樂西九》、2016年推出《反拉布之歌》，親自填詞及主唱，為選舉宣傳，而何君堯聯同建制人士「華記」、「大衛sir」及「黑超哥」組成的「戰狼縱隊」亦拍攝各類影片，活躍於社交平台。

而泛民議員大多數以剪輯立法會會議情況為影片內容，再加上標題及其意見，多以是批評建制派議員的不足之處為主。當中以楊岳橋及林卓廷的影片瀏覽量最高，下圖顯示了他們Facebook專頁最近三週的讚好總數。楊岳橋的專頁讚好維持於大約25萬，而林卓廷專頁的讚好人數則大約9.5萬。

以林卓廷為例，在4月至6月一共有34條影片，當中有18條是以立法會情況作剪輯，近3個月內最多人觀看的是《何君堯「偉論」笑死人》，至今共有9,537人表達心情，當中近5,357人使用「哈哈」表情，佔整體的56%。

除了瀏覽量之外，《點解要攬炒》也令帖子的互動率急升，下圖列出最近一週的擁有最高互動率的10條影片，當中多達9條屬於建制派議員發佈的影片。

從上述數據可見，瀏覽量較高的影片多為泛民議員所發佈，互動較高的影片多為建制議員所發佈，反映建制議員的影片受眾較多參與互動，包括讚好、留言、分享等。相反，泛民議員的影片傳播較高，受眾較多。