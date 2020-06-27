新冠肺炎．最新｜今增一宗菲律賓輸入個案　連續14日無本地感染

本港新冠肺炎疫情放緩，昨日（26日）新增三人確診，均屬輸入個案。當中兩人日前由巴基斯坦返港，由檢疫中心送院；另一人周二（23日）由西非毛里塔尼亞（Mauritania）返港，由富豪東方酒店送院。至今本港個案累計1,197宗，包括一宗疑似個案，不過也連續13日沒有本地感染個案。據了解，今日亦無新增本地確診新冠肺炎個案，紀錄延長至14日。 另外，政府昨晚宣布，將於7月底停用火炭駿洋邨作為檢疫中心，會清空有關單位和進行徹底消毒，然後馬上將該邨交還房屋委員會。

【16:28】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（27日）下午4時，中心正調查一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今本港個案累計1 198宗（包括1 197宗確診個案和一宗疑似個案）。



今日公布的第1198宗個案涉及一名39歲女子，她在2019年12月23日至今年6月26日身處菲律賓。並無病徵，現於瑪嘉烈醫院。

【14:38】據了解，今日無新增本地確診新冠肺炎個案，紀錄已維持14日，衞生署衞生防護中心不設疫情記者會，距離28日無本地感染病例達到一半目標。

【11:35】菲律賓駐香港總領事日前表示料7月將有逾萬名外傭到港，屆時須接受病毒檢測和強制檢疫14日。勞工及褔利局局長羅致光今早（27日）在商業電台《政經星期六》上表示，香港有約40萬名外傭，以往平均每日有約500名外傭到港，如在14日檢疫令下，7,000名外傭在家檢疫並不理想，當局目前仍然探討檢疫安排。他之後接受傳媒訪問重申，當局防疫政策上希望減低人流，鼓勵僱主續約或優先聘用現時留在本港的外傭，強調如僱主聘用新來港傭工，檢疫安排的責任在於僱主。

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【00:28】原本即將安排準租戶入伙的駿洋邨，五幢樓突然被政府徵用為檢疫中心，直至近期疫情趨穩定，政府周五晚（26日）終宣布，7月底停用駿洋邨檢疫中心，讓準租戶8月底起陸續入伙。準租戶廖太（化名）表示，即使政府表示會消毒單位，但始終有心理陰影，「（消毒）會唔會好hea，有事邊個負責？」她又稱，入伙後會以強力漂白水消毒，尤其擔心渠道衛生問題。

廖太一直與丈夫居於天台屋劏房，駿洋邨突然轉作檢疫中心，需臨時續租現有單位，租約期至明年4月。她表示，即使之後順利入伙，仍需繳交劏房租金，令生活百上加斤，冀政府可提供資助，如免去駿洋邨租金一段時間。

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