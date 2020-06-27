保就業計劃｜羅致光：67%僱主申請　反應比預期「低少少」

保就業計劃第三批申請已完成審批。勞工及褔利局局長羅致光今早（27日）在商業電台《政經星期六》上表示，有約67%成僱主申請，比預期的70%至80%「低少少」，認為僱主對計劃認知不夠，或礙於公司聲譽，亦相信部份因打算裁員而不申請。他指，現時正審視第四批申請，如展開第二期保就業計劃，初步傾向申請程序沿用今次第一期的方法。

保就業計劃有約67%僱主申請，羅致光形容反應比預期「低少少」，認為僱主對計劃認知不夠，或礙於公司聲譽，亦相信部分因打算裁員而不申請，因為計劃要求6、7、8月受聘人數不可少於3月亦不可裁員，否則無法申請該計劃第二期津貼。

羅致光指，有約14萬份申請不符合資格，包括有約萬宗申請為強積金新開立戶口，故並不符合資格。自僱人士申請方面，申請人並非以「自僱人士」身份開設強積金戶口，是在離職後開設的「個人帳戶」，亦有僱主利用銀行個人戶口「出糧」等。

勞工及褔利局局長羅致光。（資料圖片／歐嘉樂攝）

目前第三批申請已完成審批，正審視第四批申請。他指，部份公司如有個別僱員不合資格就須時調查。羅致光指，將展開的第二期計劃，初步傾向申請程序沿用今次第一期的方法，經第一期已有基礎，料可減省工序加快審批。