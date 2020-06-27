新冠肺炎｜羅致光︰聘新來港傭工須檢疫　政府安排酒店會鼓勵回鄉

菲律賓駐香港總領事日前表示料7月將有逾萬名外傭到港，屆時須接受病毒檢測和強制檢疫14日。勞工及褔利局局長羅致光今早（27日）在商業電台《政經星期六》上表示，香港有約40萬名外傭，以往平均每日有約500名外傭到港，如在14日檢疫令下，7,000名外傭在家檢疫並不理想，當局目前仍然探討檢疫安排。他之後接受傳媒訪問重申，當局防疫政策上希望減低人流，鼓勵僱主續約或優先聘用現時留在本港的外傭，強調如僱主聘用新來港傭工，檢疫安排的責任在於僱主。

羅致光表示，香港有約40萬名外傭，平均合約期為兩年，往平均每日有約500名外傭到港，包括有新約及續約外傭，如在現今14日檢疫令下，即涉及約7,000名外傭，如全安排家居檢疫並不理想，仍然探討是否需指定不接受家居檢疫。

他指出，本港外傭最大來源為菲律賓及印尼，但印尼疫情未緩和，而過往從菲律賓來港的染疫率為0.65%，即如10,000人到港就有65人有機會是感染者，加上如家居環境做不到獨處空間，傳播風險「相當高」。

最好就係續約 唔好換工人啦

他指會採取強硬態度，指莫講隔離設施是否足夠，即使允許外傭在家檢疫，要全部追蹤，「我們個系統都會爆煲。」故認為「最好就係續約，唔好換工人啦，一換就有新人嚟，依家嗰個好地地，唔該續約，再唔係就延長個約，希望佢唔返（家鄉）。」

當局目前已就約滿安排「鬆綁」，不需要外傭在約滿後即離港，「擺到出年先走都得。」及延長他們留港時間，協助找到新僱主。

政府安排酒店檢疫 會變相鼓勵外傭離港

就有建議指由政府安排酒店為外傭檢疫，他認為，會變相鼓勵了外傭離港、回鄉、返港等，憂便利措施反成防疫漏洞。

勞工及褔利局局長羅致光。（資料圖片／歐嘉樂攝）

羅致光在節目後接受傳媒採訪時強調，從整體防疫政策上希望減低人流，故就已在港工作的外傭，不需要在約滿時離港回鄉，或鼓勵續約，及延長他們留港時間找到新僱主。他指出，當僱主聘用新來港傭工，責任在於僱主，當局會與中介公司聯繫提供更多資訊，如簡介酒店有定額的檢疫房位等。

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