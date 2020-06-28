疫境求存｜銅鑼灣崇光外現35吉舖　千呎舖位業主減租逾半無人吼

美國著名內衣品牌Victoria's Secret銅鑼灣渣甸街旗艦店上周三（24日）晚突然停業，令月租700萬元的旗艦店舖位，加入銅鑼灣「吉舖」的行列。銅鑼灣舖租冠絕全球，但疫情下吉舖處處。 《香港01》記者上周觀察臨近崇光百貨SOGO附近街道的市況，渣甸街黃金廣場下的五個零售店差不多全面結業，軒尼斯道、謝斐道、駱克道至波斯富街、以及中段的景隆街，合共有35間吉舖，以往繁華的街道顯得較以往冷清。 另外，一名於波斯富街擁有一個約1,500平方呎舖位的業主向記者坦言，舖位租金本來為22萬元，但租戶近月已撤離，現時降價至10萬仍未租出，慨嘆自己亦要供租，倍感壓力。

反修例風波及新冠肺炎連環出現，本港零售市道大受影響，銅鑼灣一帶「吉舖」處處，波斯富街一段數十米街道已有5所店於早前結業。（高仲明攝）

鑼灣市況系列

疫境求存｜銅鑼灣怡和街藥房執笠 手機配件散貨場進駐黃金舖

疫境求存｜銅鑼灣崇一帶現35吉舖 千呎舖位業主減租逾半無人吼

疫境求存｜核心街舖空置率創新高 租金重返2013年 銅鑼灣重災

+ 10 + 9 + 8

黃金廣場地下金舖鐘錶店不再

這一年來，經歷過反修例風波，以及影響全球健康的新冠肺炎疫症，本港零售市道受到重挫。近日本港的疫情有所減退，市民多了出街，但多月來的影響陸續浮面。

《香港01》記者上周三（23日）到臨近銅崇光百貨附近街道觀察市況，軒尼斯道及渣甸街、希慎廣場中間的黃金廣場，地下的5間零售店以往為金舖鐘錶店集中地，現時已差不多全面結業，正在招租；同一街道的約300米路段，亦有三間「吉舖」。於同日晚上，美國著名內衣品牌Victoria's Secret撤出香港，其設於銅鑼灣渣甸街的旗艦店突然停業，此舖位於2017年起租出，當時月租730萬元。

位於波斯富街近軒尼斯道的一所女裝成衣店兩星期前退租，業主到來貼上招租啟示。（梁煥敏攝）

大舖業主親自貼紙招租：我都未供滿㗎！

有業主不諱言出租店舖頗艱難，位於波斯富街近軒尼斯道的一所女裝成衣店兩星期前退租，業主日前親自到來貼上招租啟示。不願透露姓名的他表示，約1,500平方呎舖位，月租已由本來的22萬元，大幅削減55%至10萬元，「附近好多係咁，的確有影響……現在業主都好難做，我都未供滿㗎！」

他指現時「長租」無人問津，只有願意短租三個月的臨時檔攤經營者查詢租價，「好難搞，短租好多人問，三個月個啲先多人問，長嘅都無人要。」他又說，現時大部份店轉為售賣手機周邊產品，看似「有肉食」。

景隆街有至少11間吉舖

由崇光百貨東角道轉入駱克道、波斯富街及謝斐道的百多米街道，以及中段的景隆街，一向藥房、小食店林立，但現時連軒尼詩道道差不多路段，一共有35間吉舖。

專線小巴總站集中的景隆街情況最嚴重，以往八成舖位為街頭小食店及品蛋糕店，現時大部份已經結業，鐵閘亦貼上招租告示，短短只有約百米的路段有11間吉舖。

大舖業主表示現時「長租」無人問津，只有願意短租三個月的臨時檔攤經營者詢問租價。（梁煥敏攝）

另外，駱克道及謝斐道分別五間及六間吉舖，原址大部份為藥房及化妝品店，以及連鎖食肆「一品雞煲火鍋」及「翠華餐廳」，亦有藥房列明將近結業減價散貨。疫情下旅客消失，以往最吸引自由行遊客的店舖，要繼續經營不易。

▼Victoria's Secret銅鑼灣店突然停業▼