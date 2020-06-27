何猷邦曝光｜何鴻燊四房長女何超盈回應《香港01》　親證為其弟

賭王何鴻燊上月逝世，今日何家在報章刊登訃聞，列出17位子女，包括從未曝光的「何猷邦」，列在三房何猷啟之後、四房何猷亨之前。四太梁安琪發聲明，承認何猷邦的身份，指由於身體原因，何家從未公布過他的任何信息，又指「猷邦的人生，注定了他必須被保護」。 四房長女何超盈，回覆《香港01》記者查詢時，證實何猷邦為其弟，表示，一切以媽媽所説的感受作代表其家族的看法，望外界能體諒。

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何超盈：以媽媽感受作代表 望外界體諒

《香港01》記者聯絡過四太梁安琪，她有接聽電話，但並無任何回應並掛線。

記者聯絡到四房長女何超盈，她坦言承認何猷邦為她的親弟，問到她倆的生活點滴及姊弟情，她未有直接回覆，但表示一切以媽媽所説的感受作為代表，一家人的看法，望外界能夠體諒。

何鴻燊四太梁安琪聲明全文

四太梁安琪發聲明，證實何猷邦的身份，指由於身體原因，何家從未公布過他的任何信息，按照傳統，何猷邦的姓名會鐫刻在何鴻燊的墓碑上。她說何猷邦在何家並非秘密，會一同去旅行、舉辦生日會，亦指「猷邦的人生，注定了他必須被保護」。

梁安琪聲明中並無透露何猷邦的出生年份，但1990年出生的何超盈，證實何猷邦為其弟。何鴻燊訃聞亦將何猷邦，排在三房之子何猷啟（1991年出生）之後，四房兩名兒子何猷亨（1993年出生）、何猷君（1995年出生）之前，可推算何猷邦的大約出生年份。

▼何鴻燊四房太太及已曝光16子女▼