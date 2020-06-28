新冠肺炎．最新｜周六返港EK380乘客檢測今有結果　1200宗失守？

本港新冠肺炎疫情緩和，連續14日未有本地感染個案。昨日（27日）新增一名來港菲傭確診，屬輸入個案。累計個案增至1,198宗，包括一宗疑似個案。 逢周六、日及二有航班抵港的阿聯酋航空杜拜到香港航班EK380，在上一個周期（20日、21日及23日）三班航機，共有約60名乘客確診，主要是到杜拜轉機回港的巴基斯坦裔港人。乘搭昨晚EK380抵港乘客亦有進行病毒檢測，將於今日有結果。 《香港01》發現，一名劉姓老婦早前從英國抵港，無法到內地，一直滯留在機場一號客運大樓範圍已15日。機管局首度承認，目前有數名不符入境本港的旅客滯留機場禁區，並公布在禁區設立隔離區域，避免他們與其他旅客及員工接觸。衞生署表示，衞生防護中心會為滯留旅客安排病毒檢測。

昨日總覽：新冠肺炎．6.27｜增一宗菲律賓輸入個案 連續14日無本地感染

新冠肺炎｜本港今增一菲傭確診 乘國泰CX906航班由菲律賓抵港

新冠肺炎｜內地婦英國抵港滯留機場15天 全覽微信撰文食餅睡地

冠肺炎｜數旅客滯留機場禁區 機管局衞生署急補鑊推病毒測試

新冠肺炎｜坐「疫機」抵港10旅客免繳檢疫費用 料7月6日遣返杜拜

+ 8 + 7 + 6

【09:00】銅鑼灣市況系列

銅鑼灣租金冠絕全球，軒尼斯道、謝斐道、駱克道至波斯富街、以及中段的景隆街，出現約35個吉舖。有駱克道即將結業藥房的負責人形容生意是30年來最差，即使業主免租「都唔掂呀」。奢侈品店及藥房「退場」，近月卻有一批手機配件散貨場，在銅鑼灣以短租形式插旗；它們不是位於偏僻位置，而是開在怡和街電車路兩邊黃金舖位。一件產品20元左右，有店員形容每日生意「啱啱夠賺」。

疫境求存｜銅鑼灣怡和街藥房執笠 $20散貨場進駐黃金舖

銅鑼灣舖租冠絕全球，但疫情下吉舖處處。《香港01》記者上周觀察臨近崇光百貨SOGO附近街道的市況，渣甸街黃金廣場下的五個零售店差不多全面結業，軒尼斯道、謝斐道、駱克道至波斯富街、以及中段的景隆街，合共有35間吉舖，以往繁華的街道顯得較以往冷清。一名於波斯富街擁有一個約1,500平方呎舖位的業主向記者坦言，舖位租金本來為22萬元，但租戶近月已撤離，現時降價至10萬仍未租出，慨嘆自己亦要供租，倍感壓力。

疫境求存｜銅鑼灣崇光外現35吉舖 千呎舖位業主減租逾半無人吼

根據美聯工商舖的研究報告指，本港今年首季核心區街舖空置率為9.2%，創有記錄以來新高，其中銅鑼灣空置率為12.2%，為四區中最高。政府差餉物業估價署最新的統計資料，今年4月「私人零售業樓宇」的月租金平均為1,204元，接近2013年的水平。

疫境求存｜核心街舖空置率創新高 租金重返2013年 銅鑼灣重災

【08:45】機管局資料顯示，本月20日、21日及23日抵港、合共有約60乘客確診的阿聯酋航空航班EK380，原定今晚10時抵港的班次已告取消，未知本周二（30日）的班次是否依然會如期啟航。

↓↓近14日輸入個案確診者所乘搭的航班及座位資料↓↓

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼