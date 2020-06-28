張建宗：制定國安法是鞏固「一國兩制」　保香港長期繁榮穩定良方

張建宗指，過去一年的連串暴力事件，為香港帶來前所未有的創傷，激進分子以「港獨」、「自決」之名，公然挑戰中央和特區政府，嚴重觸碰「一國」原則的底線；加上香港維護國家安全的法律制度和執行機制有不足之處，香港成為國家安全風險的缺口。因此，制定香港特區維護國家安全法是鞏固「一國兩制」有效運作，確保香港長期繁榮穩定的良方，令香港重回正軌，重新出發。

張建宗今(28日)於網誌表示，香港並不是一帆風順，回歸以來香港曾經歷多次重大考驗，但每次都能迅速復元，繼續穩步發展，每次都充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。而這半年以來，新型冠狀病毒疫情爆發對香港帶來史無前例的挑戰，幸好，香港的穩固根基和抗逆能力，加上市民的努力，以及政府按需要適當調整相關應變計劃，疫情得以緩和。

但他指，過去一年的連串暴力事件，為香港帶來前所未有的創傷。激進分子以「港獨」、「自決」之名，公然挑戰中央和特區政府，嚴重觸碰「一國」原則的底線。加上香港維護國家安全的法律制度和執行機制有不足之處，香港成為國家安全風險的缺口。

他指，2019年下半年由於經濟情況在涉及暴力的社會事件打擊下急劇惡化而明顯下跌，令就業人數在2019年下跌約2萬人至385萬人；而去年未有社會事件前，勞工市場近年一直處於接近全民就業狀態並逐步趨緊，失業率由2011年第二季的3.6%逐步跌至2018年2至4月的2.8%，並維持在這水平一直至2019年第二季。

張建宗(右)表示，走上歪路將自毀前途，相關道理適用於這個城市，只要香港特區重新走上正確的路，發展空間將是無限大 。(資料圖片/梁鵬威攝)

他指，制定香港特區維護國家安全法是鞏固「一國兩制」有效運作，確保香港長期繁榮穩定的良方，令香港重回正軌，重新出發；香港作為國際城市及商業樞紐，社會安全和政治穩定是必要條件。國安立法將加強香港作為國際金融和商業中心的實力和經濟競爭力，令香港更穩定、更安全和更有保障。

只要香港特區重新走上正確的路 發展空間無限大

張建宗指，經常提醒青年人不可行差踏錯，走上歪路，否則將自毀前途，相關道理亦適用於這個城市，只要香港特區重新走上正確的路，發展空間將是無限大。「無論是過去、現在，還是將來，祖國始終是香港的堅強後盾，我們要全力支持國安立法，善用香港「一國兩制」的優勢，確保香港長治久安，再創輝煌。」