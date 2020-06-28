紅磡至中環渡輪復航　黃埔居民：當年停航失落　今興奮毋須逼地鐵

中環至紅磡渡輪航線自2011年4月起，因客量不足而停辦，去年運輸署重新招標，由珠江船務旗下的富裕小輪投得經營權。該航線今日（28日）起復航，首班船於上午7時30分由紅磡開出，航程約需時16分鐘。 早上7時許首班船開出前，已有數十名市民在場等候進入碼頭。有黃埔居民表示，渡輪復航為日後前往中環上班提供多一種交通工具選擇，今日特地乘搭首班船體驗；另有居民表示，當年對於停航感到失落，對於復航感到興奮，日後會更多到港島與朋友飲茶及探望家人。

黃埔居民陳先生表示，過往搭巴士及港鐵過海十分擠逼，碼頭距離較近，搭船亦會相對舒服，只需很短時間就能到中環一帶。(張浩維攝)

黃埔居民：當年停航感到失落 如今好興奮

已退休的黃埔居民陳先生表示，今早特意搭首班船「趁下高興」，他指過往搭巴士及港鐵過海十分擠逼，而且需先走一段路程到車站；碼頭距離較近，搭船亦會相對舒服，只需很短時間就能到中環一帶，日後有更多機會到港島與朋友飲茶及探望家人。

陳先生續指，以前經常會搭相關航線到港島上班，當年對於停航感到失落，「今日又有返，覺得幾好。（心情如何？）好興奮。」黃埔居民左先生在中環上班，過往經常會乘搭港鐵過海，他相信新航線會相對方便，不會計較票價，只會考慮其便利性。

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若渡輪可打開窗 船隻會「更有風味」

紅磡居民林太及女兒今早乘搭首班船體驗，林太試搭後直言航線十分方便，日後亦會考慮乘船過海上班，她認為新營辦商新船的速度快，惟若能採用類似天星小輪「可以開晒窗」的船隻會「更有風味」。紅磡居民高女士說，新航線為居民提供多一個選擇，能避過早上繁忙時間在紅磡海底隧道的塞車情況，看準船期亦毋須像等巴士般長時間等候，「多謝區議員幫我哋爭取。」

紅磡居民林太及女兒今早乘搭首班船體驗，林太試搭後直言航線十分方便，但她認為若能採用類似天星小輪「可以開晒窗」的船隻會「更有風味」。(鄺曉斌攝)

另外，有「交通迷」稱自己6時半左右已抵達碼頭輪候，他本身不是住在紅磡一帶，相信新航線能方便黃埔居民。

黃埔區議員鄺葆賢亦有試搭首班船 。（張浩維攝）

中環至紅磡渡輪航線提供來往鄰近黃埔花園的紅磡（南）渡輪碼頭以及及中環八號碼頭，成人票價為每程9元，渡輪營辦商亦會為小童、長者及殘疾人士提供票價優惠，亦設月票優惠，航線屬政府交通津貼計劃涵蓋。星期一至六繁忙時段基本班次為20分鐘一班；非繁忙時段、星期日及公眾假期則為30至50分鐘一班。

去年運輸署經公開招標，由珠江船務旗下的富裕小輪獲選營運有關渡輪服務，並獲發經營渡輪服務的牌照，為期5年。

珠江船務表示，已在紅磡碼頭及中環八號碼頭提供免費的Wi-Fi無線上網服務、乘客座椅、電子顯示屏、廣播系統、閘機、風扇，以及行李寄存設施，同時將會在6個月內，透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到站資訊。