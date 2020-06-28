滯留機場內地婦將被遣返杜拜　撰文斥入境處極不負責毫無人性良知

11名非港人旅客上周六坐阿聯酋航空「疫機」EK380來港，滯留香港機場5天，事件哄動全城。衞生防護中心上周四凌晨終特別將他們送到檢疫中心，但並不視作入境香港。 《香港01》記者發現滯留者中有一名內地婦人在微博撰寫長文，交代搭乘班機來港，在機場滯留五日、及被送檢疫中心隔離的經歷。文章中指，入境處已經沒收一行人的護照，而上周五（28日）她亦收到香港政府公函，指明他們被拒絕入境並被羈留，並需要在7月6日被羈押回杜拜。 她在長文中指自己與未婚夫本是為了返回內地見重病親人，斥作為「中國公民」應該被遣返回內地，認為怡中航空公司及香港入境處將他們視為包袱，指態度做法「極不負責、毫無人性良知」。

該名內地婦在微博以「怒搖」為名撰文，標題為「作為中國公民滯留香港機場五天隔離十天再被遣返回迪（杜）拜是怎樣一種體驗」。她說未婚夫在武漢的母親胃癌晚期，故而二人希望返內地探望，惟好不容易購得機票後，卻被拒絕入境，滯留在香港機場5日後才被送往檢疫中心隔離，之後更收到香港政府公函，拒絕他們入境，將在7月6日將一行人遣返杜拜。

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曾向中聯辦求助 斥阿聯酋航空「為了賺錢真的什麼都做得出來」

微博文章指，一行人在滯留香港機場時曾向中聯辦求助，惟最初中聯辦人員指事情非中聯辦職能不予受理，代理商及機管局也表示愛莫能助。其後一行人每天「100個電話」向中聯辦求助，中聯辦「實在不耐煩」鬆口讓一行人經機管局與中聯辦協商，惟機管局又要求他們自己以書面方式講述情況，遞交給中聯辦。「怒搖」指，書面情況寫好後，才發現中聯辦沒有郵箱信息，「這種溝通方式對老百姓不存在，是機密性質的」，遂而一行人再次靜坐示威要求機管局面談協商。

一行人當中有一名自稱自己在內地曾「尋釁滋事」，屬於在逃人員，希望回國自首。文章指，直到23日，警方才有人前來詢問，確認該位人士抵港後未有犯法後便離去。24日，「怒搖」指一行人得知同機有26個疑似確診個案，指當時的飛機「擠滿了人、社交距離根本不存在」，斥阿聯酋航空公司「為了賺錢真的什麼都做得出來」。同日，中聯辦的人再次通過電話「翻臉」，指非中聯辦職能無法處理，「怒搖」寫到，「我們真的絕望地意識到自己是一群投訴無門、被各方權力機構踢來踢去的皮球。」

24日被送隔離 26日收被羈留公函 7月6日將被羈押回杜拜

「怒搖」更質疑衛生署較早已經知道同機有確診個案，故而遲遲不願放行，若他們回國後確診，「必然會引起軒然大波」。她斥阿聯酋航空公司、怡中代理、機場管理局、衛生署和中聯辦放任一群高危人士在機場區逗留，「置群眾生命安全於不顧。」

據「怒搖」文章指，衛生署在24日將一行人送去隔離，地點是鯉魚門「以組合貨櫃屋建成的隔離單位」，同時護照被機場入境管理局沒收，隔離完成後回到機場時交還。另外，一行人24日當晚到達檢疫中心後並沒有立即進行測試，25日上午才獲發收集唾液的樣本樽，直到當中有人報稱頭痛後，檢疫中心的人才要求一行人提前提交樣本。26日，一行人獲發香港政府公函，指他們被拒絕入境並被羈留，7月4日完成檢疫後送回香港機場入境事務處，7月6日經羈押將一行人返回杜拜。

怒斥代理商、香港入境處：極不負責、毫無良知人性

「怒搖」在微博長文中指出，「回國這件事是作為公民的基本權利……作為中國公民，即便是遣返也應該是遣返回大陸，把中國公民遣返到一個沒有長期簽證的阿聯酋，實在是既不合情也不合理。」文中更點名代理商怡中航空公司和香港入境管理局「只顧甩掉我們這個包袱」，未有考慮沒有簽證的中國公民在迪拜機場區應該如何存活下來，「這是一種極不負責的態度和毫無人性良知的做法。」

長文的結尾呼籲媒體及負責機構能為一行人找回公道，「秉持着為人民利益負責的態度將我們送還至祖國的懷抱」。文章還提及26日，香港驟降大雨，一行人在檢疫中心「聽着雨聲想着家」，「怒搖」和未婚夫更感覺回國的日子遙遙無期，不知會否能見到母親最後一面，「不知人性何在，天理何在」。

「怒搖」文章在微博被轉載200餘次，現在顯示「因作者設置，無法查看」，早前她亦多次在微博求助，包括標註央視、中國新聞網及多名活躍在內地微博上的KOL，希望引起關注。