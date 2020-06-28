衞生署將推孕婦接種百日咳疫苗計劃　分娩前可製造抗體傳予胎兒

鑑於近年本港百日咳呈報個案有所上升，衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會去年建議，懷孕婦女應接種百日咳疫苗。 衞生署今日（28日）公布，本周四（2日）起將在轄下的母嬰健康院為孕婦推行百日咳疫苗接種計劃，作為產前護理的恆常服務。接種疫苗的孕婦將在分娩前製造並傳遞抗體予胎兒，為防止嬰兒感染百日咳提供直接保護。醫院管理局發言人強調，注射百日咳疫苗對孕婦及胎兒十分安全，一般而言並無副作用。

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會去年初，通過孕婦在懷孕期間接受百日咳疫苗的做法。（資料圖片／梁鵬威攝）

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會去年初建議，懷孕婦女無論過往曾否接種百日咳疫苗或曾否感染該病，在每次懷孕時均接種一劑無細胞型百日咳疫苗作為恆常產前護理的必要部分。

抗體數量在嬰兒出生後會減少 滿兩月大時仍需再接種

衞生署今日公布，7月2日起在轄下的母嬰健康院為本港孕婦推行百日咳疫苗接種計劃，母嬰健康院會向懷孕26至34周的孕婦提供百日咳疫苗接種。計劃啟動後首兩個月，懷孕35周或以上及未接種百日咳疫苗的孕婦亦可參與。孕婦在母嬰健康院接受產前檢查時將獲安排預約接種疫苗。醫院管理局的產前診所亦會為孕婦推行百日咳疫苗接種計劃。

衞生署提醒，由孕婦體內傳予嬰兒的抗體數量會隨着嬰兒長大而逐漸減少，因此嬰兒仍需要根據「香港兒童免疫接種計劃」在兩個月大時接種疫苗。

8月31日前 懷孕35周以上、剛分娩孕婦可接種

醫院管理局發言人指，在8月31日前，懷孕35周以上孕婦及剛分娩的產婦亦可選擇接種疫苗，分別由專科門診及產後病房提供注射服務，以有效預防母親感染百日咳，減少初生嬰兒透過直接接觸或飛沫傳播感染百日咳的風險。

發言人強調注射百日咳疫苗對孕婦及胎兒十分安全，孕婦注射疫苗後除了注射處可能出現輕微腫痛外，一般並無其他副作用。