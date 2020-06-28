越南旅客經香港回國遇封關未能轉機　拒出境滯機場3個月

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球多地均設出入境管制，連日來有旅客被揭發滯留本港機場逾兩周，拒絕原機返回出發地。 國泰航空今日（28日）證實，有一名於三月由加拿大抵港，原定轉機往越南的旅客，因越南實施緊急封關，航班取消而逗留在機場禁區，當時本港未實施中轉客限制，惟該旅客經多番勸喻仍不欲出境，至今滯留機場內已經三個月。 機場管理局則表示，現仍有數名旅客滯留機場禁區，在隔離區等候，至於實際人數及所涉及的航空公司誰屬等，機管局僅稱無補充。

國泰航空表示，一名原定經香港轉機往越南旅客因當地緊急封關，已滯留於香港機場禁區至今三個月。（資料圖片／羅國輝攝）

連日來均有旅客因香港國際機場目前的轉機限制，而未能轉機返回內地，但亦有欲前往其他目的地旅客有相處遭遇。

國泰有乘客滯留港機場禁區至今三個月

國泰航空表示，一名由加拿大經香港轉機往越南的乘客於三月因越南當局緊急封關，航班取消，而逗留在香港機場禁區，當時香港並未實施中轉客的限制。

國泰透露經過多番勸喻，該乘客不欲出境，冀望能第一時間乘搭可行的越南航班。國泰航空在事件發生時已通告有關當局，期間亦有努力為乘客物色機位及提供適切的協助。國泰航空續指，現時並沒有其他中轉客在機場禁區逗留。

機管局：數人仍滯留 拒提供實數

《香港01》向機場管理局查詢，目前尚有幾多旅客滯留在機場禁區、所涉及的航空公司名單、機管局曾否巡查各大樓並統計滯留人數等資料，機管局僅稱有數位旅客仍滯留，已安排在隔離區等候，其他資料則無補充。