新冠肺炎．最新｜商經局：歡迎泰國將與香港商放寬出入境管制　

本港新冠肺炎疫情有所緩和，截至昨日（28日）已連續15日未有本地感染個案。據衞生署衞生防護中心公布，截至昨日（28日）下午四時，再多2宗新增從外地輸入的確診個案，二人於今年2月5日至6月27日均身處印度，至今累計個案為1,200宗，包括1宗疑似個案。 而全球多地均設出入境管制，連日來有旅客被揭發因沒有可乘搭的航班轉機至目的地，滯留本港機場多天。

【19:45】商務及經濟發展局今日與泰國投資促進委員會合辦題為「港泰攜手 起動經濟」的網上研討會，會上泰國總理政治事務副秘書長Kobsak Pootrakool表示，泰國政府今日下午公布將與包括香港在內的五個經濟體，建立放寬出入境管制特別安排，作為泰國放寬入境管制的第一步，特區政府對此表示歡迎。特區政府新成立的跨部門小組，會在未來一至兩星期內與泰國相關部門展開討論，跨部門小組由旅遊事務專員領導，成員包括食物及衞生局、運輸及房屋局、衞生署等政策局和部門代表。

商經局局長邱騰華表示，這對香港和泰國都是個喜訊，若兩地能建立放寬出入境管制特別安排，對本港逐步恢復跨境商務等往來，帶動經濟復甦會有很大的幫助。

【16:35】衞生防護中心公布，截至下午4時，本港新增4宗確診個案，至今本港個案累計1,204宗（包括一宗疑似個案）。今日新增個案涉及一男三女，年齡介乎23至53歲。其中，第1201宗個案，是一名36歲女子，她於3月2日至6月28日都在菲律賓逗留。

而第1202宗個案，是一名53歲菲律賓女子，於3月5日至6月28日在菲律賓逗留。第1203宗個案，則於3月1日至6月28日在菲律賓逗留，她與第1202宗個有流學病學關連。

至於第1204宗個案，是一名23歲男子，6月16日返港，本身在英國留學，一直接受家居隔離。他居於尖沙咀諾士佛臺7至8號樂芬大廈。

【14:39】據悉今日連續16日沒有本地個案，衞生署不設疫情記者會。

【08:00】截至周一（29日）上午8時，全國確診病例85,193宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例8宗，治癒病例80,036宗，累計境外輸入1,902宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

衞生署衞生防護中心公布，截至昨日（28日）下午四時，正調查兩宗新增從外地輸入的確診個案，二人於今年2月5日至6月27日均身處印度，至今累計個案為1,200宗，包括1宗疑似個案。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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