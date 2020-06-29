新冠肺炎．最新｜增4宗輸入個案　3患者來自菲律賓

本港新冠肺炎疫情有所緩和，截至昨日（28日）已連續15日未有本地感染個案。據衞生署衞生防護中心公布，截至昨日（28日）下午四時，再多2宗新增從外地輸入的確診個案，二人於今年2月5日至6月27日均身處印度，至今累計個案為1,200宗，包括1宗疑似個案。 而全球多地均設出入境管制，連日來有旅客被揭發因沒有可乘搭的航班轉機至目的地，滯留本港機場多天。

【16:35】衞生防護中心公布，截至下午4時，本港新增4宗確診個案，至今本港個案累計1,204宗（包括一宗疑似個案）。今日新增個案涉及一男三女，年齡介乎23至53歲。其中，第1201宗個案，是一名36歲女子，她於3月2日至6月28日都在菲律賓逗留。

而第1202宗個案，是一名53歲菲律賓女子，於3月5日至6月28日在菲律賓逗留。第1203宗個案，則於3月1日至6月28日在菲律賓逗留，她與第1202宗個有流學病學關連。

至於第1204宗個案，是一名23歲男子，6月16日返港，本身在英國留學，一直接受家居隔離。他居於尖沙咀諾士佛臺7至8號樂芬大廈。

【14:39】據悉今日連續16日沒有本地個案，衞生署不設疫情記者會。

【08:00】截至周一（29日）上午8時，全國確診病例85,193宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例8宗，治癒病例80,036宗，累計境外輸入1,902宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

衞生署衞生防護中心公布，截至昨日（28日）下午四時，正調查兩宗新增從外地輸入的確診個案，二人於今年2月5日至6月27日均身處印度，至今累計個案為1,200宗，包括1宗疑似個案。

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