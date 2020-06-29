新冠肺炎．6.29｜商經局：歡迎泰國將與香港商放寬出入境管制　

本港新冠肺炎疫情有所緩和，截至昨日（28日）已連續15日未有本地感染個案。今日（29日）新增4宗輸入個案，當中三人昨日由菲律賓返港，另一人則於本月16日由英國返港，不過患者是在杜拜轉乘阿聯酋航空EK380返港，同樣有十名乘客已確診。本港至今累計1,204宗確診個案（包括一宗疑似個案）；今日再度無本地感染個案，紀錄已維持16日。

【22:48】一名劉姓內地老婦報稱在6月13日從英國抵港，無法入境或轉機往內地，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍，劉婦在微信寫道，今日有醫護人員為她提供身體檢查，發現她的血壓高，建議她到醫院接受治療，但她「不想折騰來折騰去了」，決定留在機場。



載劉婦來港的英國航空今日表示，曾屢次向她表明可安排返回英國的航班，惟她不願離開，公司正在調查為何她能獲安排登機。機場管理局表示，目前仍然有六名因航空公司轉機安排失誤的旅客滯留機場。

新冠肺炎｜內地老婦滯留機場17日 英航：屢勸回英國遭拒

【20:20】九巴母公司載通國際3月時曾宣布自行生產口罩，到今年6月時，九巴正式向員工派發自家製口罩。今日九巴再宣布，會發售自家製造的口罩，於四個地點設置口罩自動售賣機，每包共10個，售價20元。

口罩肺炎｜九巴四個地點設口罩自動售賣機 每包10個售20元

【19:45】商務及經濟發展局今日與泰國投資促進委員會合辦題為「港泰攜手 起動經濟」的網上研討會，會上泰國總理政治事務副秘書長Kobsak Pootrakool表示，泰國政府今日下午公布將與包括香港在內的五個經濟體，建立放寬出入境管制特別安排，作為泰國放寬入境管制的第一步，特區政府對此表示歡迎。特區政府新成立的跨部門小組，會在未來一至兩星期內與泰國相關部門展開討論，跨部門小組由旅遊事務專員領導，成員包括食物及衞生局、運輸及房屋局、衞生署等政策局和部門代表。

商經局局長邱騰華表示，這對香港和泰國都是個喜訊，若兩地能建立放寬出入境管制特別安排，對本港逐步恢復跨境商務等往來，帶動經濟復甦會有很大的幫助。

新冠肺炎｜泰國將對香港等五地放寬入境管制 與港府兩周內商討

【19:43】新冠肺炎疫情有放緩之勢，惟戲院仍受「限聚令」限制，入座率不可逾半、院內亦不允許進食。新一輪「限聚令」於本周四（2日）凌晨屆滿，香港戲院商會副理事長崔顯威期望，港府可鬆綁相關禁令，讓業界回復常態，趕及搶攻暑假的黃金檔期「救亡」，否則或會出現結業潮。

新冠肺炎｜戲院商會盼入座限制「鬆綁」 趕攻暑假黃金檔期救亡

【19:03】港府將推港版「健康碼」，容許通過病毒檢測的特定人士，免14日強制檢疫往來香港及廣東，惟內地、港澳的病毒檢測收費差異較大，遭人詬病。澳門特區政府今日（29日）以司長批示形式規定新冠病毒檢測收費，澳門特別行政區居民、外地僱員及非澳門行政區居民每次檢測費用為180澳門元（折合約174港元），其中澳門居民及外地僱員的首次檢測可免費。

新冠肺炎｜澳門政府病毒檢測收費$180 僅香港私家醫院收費十分一

【16:35】衞生防護中心公布，截至下午4時，本港新增4宗確診個案，至今本港個案累計1,204宗（包括一宗疑似個案）。今日新增個案涉及一男三女，年齡介乎23至53歲。其中，第1201宗個案，是一名36歲女子，她於3月2日至6月28日都在菲律賓逗留。

而第1202宗個案，是一名53歲菲律賓女子，於3月5日至6月28日在菲律賓逗留。第1203宗個案，則於3月1日至6月28日在菲律賓逗留，她與第1202宗個有流學病學關連。

至於第1204宗個案，是一名23歲男子，6月16日返港，本身在英國留學，一直接受家居隔離。他居於尖沙咀諾士佛臺7至8號樂芬大廈。

新冠肺炎｜增3宗菲律賓1宗英國輸入個案 累計23名確診者曾到菲國

▼近14日輸入個案確診者所乘搭的航班及座位資料▼

【14:39】據悉今日連續16日沒有本地個案，衞生署不設疫情記者會。

【10:46】日前11名由杜拜抵港的內地旅客滯留機場5日後，再有一名英國來港的內地老婦在機場禁區流連約半個月。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（29日）在商業電台《在晴朗的一天出發》上表示，處理上須依法辦事，相信本港有法例遣返滯留旅客回出發地，但關注外地旅客長時間滯留機場禁區，憂造成交叉感染，構成很大衞生風險，當局沒有檢疫安排及快速測試不理想。

新冠肺炎｜何栢良：滯留機場憂交叉感染 無快速病毒測試不理想

【08:00】截至周一（29日）上午8時，全國確診病例85,193宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例8宗，治癒病例80,036宗，累計境外輸入1,902宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼