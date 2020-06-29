直播〡關愛基金派錢　羅致光公布向非公屋非綜援人士發放生活津貼

關愛基金將推出「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，向「N無人士」（即非公屋住戶和沒有領取綜援的低收入家庭）先後發放兩次生活津貼。首輪津貼的撥款額為11.1818億元，預計可惠及約105,500個住戶（約272,000人），項目將於7月2日開始分階段接受申請。 扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光今日（29日）公布項目內容，《香港01》將全程直播。

羅致光表示，去年8月15日財政司提及第一輪紓困措施，邀請關愛基金推行項目，特首在施政報告才提及兩輪津貼項目，下個月初終可推行，7月2日開始接受申請，由關愛基金秘書處負責，感謝216個服務單位協助處理申請，包括是否符合申請資格，扶貧委員會通過預留11.1818億元推行，料27.2萬人受惠。

申請者無論居於租住私樓、工業大廈、商業大廈，只要符合資格即可受惠，也包括社會房屋，民政處單身人士宿舍等、臨時房屋如木屋、無家者等，視乎住戶收入及租金，租金上限定在住戶入息限額的一半。羅表示，設計有租金上限是因為項目不涉及深入調查收入，有住戶或月入3,000元，但租金9,000元，明顯收入不足支付租金，故採用簡單方法。

受惠資格有限制，申請人與同住成員均不可在港有物業；若租住單位是來自家人，也不符合資格；領取綜援也不符合 ；申請人必須是香港居民，但若有身份證，卻不是在港定居如外傭，申請來港時申請簽證時已確定有足夠經濟能力在港生活也不包括。

金額方面，一人住戶為4,500元；二人為9,000元；三人為12,500元；四人為14,500元；五人或以上則是15,500元。

羅致光料一開始申請時市民或急不及待申請，當超過10萬人符合申請，故分階段申請，7月2日開始一人住戶，8月二人住戶，如此類推，11月30日截止申請，希望一年內完成兩輪申請。