關愛基金向非公屋非綜援人士發放生活津貼　周四起接受申請

關愛基金將推出「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，向「N無人士」（即非公屋住戶和沒有領取綜援的低收入家庭）先後發放兩次生活津貼。首輪津貼的撥款額為11.1818億元，預計可惠及約105,500個住戶（約272,000人），項目將於本周四（7月2日）開始分階段接受申請。

羅致光公布關愛基金向非公屋非綜援人士發放生活津貼，周四起接受申請。（梁鵬威攝）

羅致光表示，去年8月15日財政司提及第一輪紓困措施，邀請關愛基金推行項目，特首在施政報告也提及兩輪津貼項目，下個月初終可推行，7月2日開始接受申請，由關愛基金秘書處負責，感謝216個服務單位協助處理申請，包括審視是否符合申請資格，扶貧委員會亦通過預留11.1818億元推行，料27.2萬人受惠。

申請者無論居於租住私樓、工業大廈、商業大廈，只要符合資格即可受惠，也包括社會房屋，民政處單身人士宿舍等、臨時房屋如木屋、無家者等，視乎住戶收入及租金，租金上限定在住戶入息限額的一半。羅表示，設計有租金上限是因為項目不涉及深入調查收入，有住戶或月入3,000元，但租金9,000元，明顯收入不足支付租金，故採用簡單方法。

一人住戶津貼$4500 11月30日截止

受惠資格有限制，申請人與同住成員均不可在港有物業；若租住單位是來自家人、領取綜援人士也不符合資格 。申請人必須是香港居民，即使有香港身份證，但不是在港定居如外傭，以及申請來港簽證時已確定有足夠經濟能力在港生活也不包括在內。

金額方面，一人住戶津貼額為4,500元；二人住戶為9,000元；三人住戶為12,500元；四人住戶為14,500元；五人住戶或以上則是15,500元。合資格人士可透過服務單位領取申請表，或去社會福利署、民政處領取，遞交表格可親身或郵寄到服務單位，有關單位設有投遞箱。

羅致光料一開始申請時市民或急不及待申請，但因超過10萬人符合申請，故分階段處理申請，7月2日開始處理一人住戶申請，8月處理二人住戶，如此類推，11月30日截止申請，希望一年內完成兩輪申請。

羅致光公布向非公屋非綜援人士發放生活津貼。（梁鵬威攝）

料需兩個月時間處理申請

被問及為何不設網上申請，羅致光表示，不少申請者是長者或基層市民，填表有機會面對不少問題，故希望透過服務單位，為有需要人士提供協助，也令服務更順暢；服務單位會有人員查看資料是否齊全，提供初步審批工作，最後秘書處會審視每一宗申請，服務單位也會抽查如家訪，屆時申請者要提供資料如入息證明，申請約需兩個月時間處理，希望盡快批出資助；若直接通過郵遞方式遞交申請，或因資料問題需時更長。申請人可銀行轉賬或抬頭支票領取津貼。

至於2021年派發安排，羅指做法較第一輪簡化，合資格住戶1月會收到信件，要告知秘書處會不會申請繼續申請津貼，若繼續則不需要重新填表，若仍符合資格，第一輪受惠住戶應很快收到津貼，明年1月至5月新申請者也可提交申請，5月底截止申請。

羅致光：八個月才找辦到辦公地方

被問及能否加快審批，羅致光表示，已聘請百多個員工，需要找地方辦公，去年8月開始覓地，今年3月才找到地方，其後再請人，今年7月開始項目；對比保就業計劃，設計上可全電子化，歷史記錄不需申請人提供，強積金有既有資料提供，保就業計劃也外判絕大部分工作。

他指今次涉及基層及長者，希望透過人與人接觸，有助申請到批出更有效率。至於能否快過兩個月，他稱做得到就會做，但永遠有個案特別複雜，如抽查個案需時更久，估計兩個月可以處理。

被問及會否設立臨時失業援助金，羅致光表示香港永久居民可申請1萬元，部分市民可領取在職家庭津貼、學生資助額外津貼等、1萬元現金津貼亦將惠及合資格的非香港永久居民等，認為連串津貼累計起來為數不少。他重申，已多次解釋設立臨時失業援助金的難處，除了成本高，也不希望成為恆常項目，故不再作解釋。至於會否為特定群組設立特別津貼，他指，即使希望提供協助，但擔心被濫用，情況就如港府為內地來港人士安排免費入住檢疫中心，但有人14日又14日入住，疑濫用設施；又如希望協助外傭來港工作，但數以萬計外傭湧港，擔心本港醫療系統無法負擔，對香港可未必是好事。

至於兩輪津貼的行政費，羅致光指涉及1.7億元，包括辦公地點租金、行政費、人工等。他又指，申請者最快8月底可獲發津貼，但下一輪津貼申請將不會再調整津貼金額，所有條件維持不變，令宣傳及申請簡單，以免產生信息混亂。