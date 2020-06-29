系統合約未招標惹質疑　寶雲滙法團前主席解釋　屬同類服務可豁免

荃灣半山住宅寶雲滙的部份業主，就業主立案法團在處理一份價值149萬的智能保安系統合約未有招標提出質疑，並懷疑前兩屆業主立案法團主席—警務處前助理處長杜振偉—的做法有違《建築物管理條例》。 杜在接受《香港01》查詢時稱，認為有些業主在理解該法例時，認為任何超過20萬元的貨品或服務，都必須進行招標程序，但他指其實根據寶雲滙大廈的公契，管理公司有合約責任保持屋苑公共設施，包括保安糸統。管理公司根據合約更換系統，其建議亦獲業主周年大會通過後才訂立，認為做法是合乎條例的豁免條款。

杜振偉在2008年底出任寶雲滙業主立案法團主席，至2020年4月25日辭任所有職務，他任內期間，屋苑的物業管理，一直由佳定物業管理有限公司負責，他指佳定每次續約，都有經業主大會通過，並有記錄在案。

杜振偉解釋，根據大廈公契，管理公司有合約責任保持屋苑公共設施，包括保安糸統。

條例指20萬以上服務需招標

現在業主爭議的，是法團與佳定簽下於2019年1月1日起生效的新管理合約。該合約提到，屋苑會更換智慧保安監控系統，屋苑的管理人員數目由過往的17人減至14人，每月法團支付管理員的薪酬費用，由舊有合約的每月301,191元，減至254,562元，而佳定將會負責這保安系統的安裝工程，該工程的款項為149萬多元，屋苑將會分4年月付31,068元方式繳付。

然而，今年4月26日所舉行的特別業主大會上有業主質疑，根據香港法例第344章《建築物管理條例》第 20A (2) 條定明，法團若需要作任何超過20萬元的服務或供應品，須以招標承投的方式取得。但屋苑的智慧系統的安裝工程，不但從未招標，更是由一間名為天階智慧科創有限公司負責，天階更是佳定的關連公司。有業主質疑這安排欠妥當。

杜指出條例中有豁免條款

杜在接受查詢時解釋，某些業主或現屆委員直覺上認為任何超過20萬元的供應品、貨品或服務，必須據法例第344章第20A (2) 條執行，即須要進行招標程序，他指條例中亦設 (2A)的條款，特別提到若相關供應品、貨品或服務屬同一種類，並在業主大會上議決通過，是可以無需經過招標程序。

(2A) 在以下情況下，第(2)款並不適用於任何若非因本款便須由法團以招標承投方式取得的供應品、貨品或服務(在本款中提述為有關供應品、貨品或服務) —— (a)有關供應品、貨品或服務與某供應商當其時提供予法團的某供應品、貨品或服務屬同一種類；及 (b)法團藉在法團業主大會上通過的業主決議，決定須按該決議指明的條款及條件向該供應商取得有關供應品、貨品或服務，而非以招標承投方式取得。 《建築物管理條例》20A（2A）的條文

公契有定明管理公司的合約責任

杜進一步指出，根據寶雲滙大廈公契第6 B章 (m) 節，佳定物業管理公司是有合約責任去保持屋苑公共設施 (包括保安糸統) 良好及正常，並須作出有利屋苑改進工程，但須獲得立案法團管理委員會批准。

他又稱，寶雲滙舊保安系統於2003年開始使用，一直未有更換，佳定於2018年5月29日依據服務合約責任，在管理委員會議上建議更換全套系統，提升保安服務。委員會在7月及8月兩次管理委員會議亦續有商討，最後委員會決定根據第344章第20A (2A)條，在同年9月30日舉行了業主周年大會上提出表決，並獲得95.22%與會者議決贊成，法團才與佳定簽一份4年延續性保安管理合約，內容亦有列明，將會由佳定透過資源再分配，負責提升及安裝保安系統。

業主大會通過才定新合約

杜認為法團是在獲得業主大會通過決議後，決定在指明的條件下向佳定取得有關服務，故認為他們沒有進行投標程序，是合乎《建》20A (2A) 的條款，並未有違法。他又補充，法團從沒有與天階簽下任何合約，這安裝工程，純粹為佳定一向負責提供的合約和大廈公契所指定服務。

杜又展示法團的相關記錄，並指出在2018年12月31日時，屋苑赤字為約70萬元，而根據新定的合約，沒有業主曾為這系統更新而集資，亦沒有因新系統而增加管理費。他認為原保安公司提供智慧保安系統，屬同一種類保安服務，故認為《建築物管理條例 20A (2A)》豁免招標條款適用。