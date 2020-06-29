新冠肺炎｜增3宗菲律賓1宗英國輸入個案　累計23名確診者曾到菲國

衞生防護中心公布，本港今日（29日）新增四宗新型冠狀病毒肺炎個案，均為輸入個案，已連續16日無錄得本地感染個案，全港至今累計1,204宗確診個案（包括一宗疑似個案）。 三宗女患者曾到訪菲律賓，其中兩宗個案患者有流行病學關連，一人有出現咳嗽癥狀，三人均在6月28日返港，並由亞洲國際博覽館送往醫院治理，至今共23個確診患者曾到訪菲律賓。 另外一名確診男子曾留學英國，在6月16日返港，他有咳嗽癥狀，原本接受強制家居檢疫。

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衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，至今本港個案累計1,204宗（包括一宗疑似個案）。新增確診個案包括三名曾到訪菲律賓的女子，以及一名曾在英國留學的男子。

新增的三個女患者曾到訪菲律賓，分別由第1201宗至1203個案，年齡分別是36、53歲、36歲，第1203宗一人在6月27日出現咳嗽徵狀，其餘兩人無病徵。其中，第1202宗及1203宗個案有流行病學關連。三人均在6月28日返港，並由亞洲國際博覽館送往基督教聯合醫院治理，截至今日共23個確診患者曾到訪菲律賓。

而第1204宗個案，是曾經在英國留學的23歲男子，在6月16日返港，原本正接受強制家居檢疫，居於尖沙咀諾士佛臺7-8號樂芬大廈。檢疫期間，他在6月27日出現咳嗽徵狀，被送往伊利沙伯醫院治理。