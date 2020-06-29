新冠肺炎｜澳門政府病毒檢測收費180元　居民及外地僱員首次免費

港府將推港版「健康碼」，容許通過病毒檢測的特定人士，免14日強制檢疫往來香港及廣東，惟內地、港澳的病毒檢測收費差異較大，遭人詬病。澳門特區政府今日（29日）以司長批示形式規定新冠病毒檢測收費，澳門特別行政區居民、外地僱員及非澳門行政區居民每次檢測費用為180澳門元（折合約174港元），其中澳門居民及外地僱員的首次檢測可免費。

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澳門社會文化司司長今日以批示新型冠狀病毒檢測及呼吸防護口罩的收費表，批示載明，新冠病毒檢測收費為180澳門元，澳門居民及外地僱員首次檢測免費；而衛生局局長可以以公共利益為依據批示，對特定人群豁免檢測全部或部份的費用。批示中並核准了口罩的費用，每10個8澳門元，出售對象為澳門居民及外地僱員。

（澳門政府公告截圖）

《香港01》早前報道發現，本港的病毒檢測費用較高，不計醫生診金已經在1500元到2000元不等，比起廣東省劃一的檢測費約82元差距較大。有業界人士指是因為本港私家醫院及化驗所採用的試劑成本價高昂，而人手成本及診金亦較內地為高。早前香港大學深圳醫院院長盧寵茂直斥，港府零干預屬「放任」多於自由，應考慮參與內地統一採購助私營機構下調檢測費。不過，食物及衞生局局長陳肇始早前明言，如有更多私營檢測機構加入競爭，相信檢測費有望降低。