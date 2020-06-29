新冠肺炎｜九巴設口罩自動售賣機　每包10個售20元

九巴母公司載通國際3月時曾宣布自行生產口罩，到今年6月時，九巴正式向員工派發自家製口罩。今日（29日）九巴再宣布，會發售自家製造的口罩，於大欖隧道轉車站、紅磡海底隧道收費廣場、屯門公路轉車站等，設置口罩自動售賣機，每包共10個，售價20元。

九巴設口罩自動售賣機。（九巴圖片）

九巴早前已宣布，購買九巴月票可免費獲贈口罩一盒。九巴今日再宣布，為應對新型冠狀病毒疫情，現進一步推出口罩自動售賣機，分別於大欖隧道轉車站（往元朗方向）、紅磡海底隧道收費廣場（往港島方向）、屯門公路轉車站（往屯門方向）及屯門公路轉車站（往九龍方向）等地方設置，其中前三者已經正式啟用，餘下的最快明日（30日）啟用。九巴指，每包口罩共10個，售價20元。

另外，九巴稱會增加在車廂內放置消毒潔手啫喱，由現時500輛巴士，增至1,000輛，當中包括部分市區路線，預計7月內完成。九巴又稱，已完成改裝超過200部雙層巴士的車窗，當有需要時，可安排打開通風口，讓車外的空氣進入。