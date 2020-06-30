新冠肺炎．最新｜消息：增26宗輸入個案　另9名曾到港船員確診

本港新冠肺炎疫情有所緩和，截至昨日（29日）已連續16日未有本地感染個案。而昨日新增4宗輸入確診個案，至今個案累計1,204宗，包括一宗疑似個案。 而限聚令將於周四（2日）屆滿，預料政府公布調整內容。 港府今日（30日）公布，決定延長限聚令14日至7月16日，群眾聚集人數上限維持50人。至於戲院、劇場、酒吧、夜總會及宗教場所等的容納人數，放寬至該場所可容納上限的80%。

【21:07】消息指，今日下午4時後，新增26宗確診輸入個案，屬南亞裔居民。

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【19:21】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（30日）下午4時，中心正調查兩宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1 206宗（包括1 205宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案均曾訪美國，分別19及59歲男子。

衞生防護中心接獲內地海關通報一宗涉及11人確診新型肺炎。他們均為貨櫃船MSC Flavia的船員，該船原定於6月26日於寧波登岸。11名船員中，9人於6月24日在香港登上貨櫃船，當中6人由印尼、兩人由希臘及一人由克羅地亞於6月21日至23日期間抵港，在港期間入住荃灣帝盛酒店。全部人抵港時申報沒有病徵。該9人當中，兩人其後於抵達寧波時被發現發燒，其餘七人則沒有病徵。

↓↓↓新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）↓↓↓

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【17:00】政府今天公布最新防疫措施，決定維持「限聚令」，在公眾地方進行羣組聚集的人數限制繼續為50人，有效期為14天。不過，政府放寬宗教活動中的羣組聚集的參加者人數限制，由不多於該處所作為崇拜地點通常可容納的人數的一半增加至八成。

政府又決定放寬酒吧／酒館内，公眾娛樂場所内的大型娛樂遊戲站、遊戲機或設施，電影院或所有有現場表演的公眾娛樂場所，以及夜店或夜總會内顧客人數的限制，由容納量的一半不增加至八成。最新指示由7月3日生效，為期14日至7月16日。

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另外，政府今日刊憲把第599C章的有效期延長一個月至8月7日，亦正與廣東省及澳門政府，商討互認檢測及互免檢疫安排，稱會在疫情許可下，考慮有限度地放寬三地過境人流，便利必要來往粵港或港澳的人士。

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【14:35】據悉，今日沒有新增本地個案，衞生署不設疫情記者會。

【13:50】據了解，政府於7月3日起，進一步放寬公眾娛樂場所的社交距離措施，包括戲院、劇場等，入座率由現時不多於50%，放寬至80%。宗教場所的聚集人數可放寬至容納上限的80%。據悉，「限聚令」維持上限50人。

【08:00】截至周二（30日）上午8時，全國確診病例85,209宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例10宗，治癒病例80,049宗，累計境外輸入1,907宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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