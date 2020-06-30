新冠肺炎．最新｜限聚令最多50人延長14日　戲院入座率增至80%

本港新冠肺炎疫情有所緩和，截至昨日（29日）已連續16日未有本地感染個案。而昨日新增4宗輸入確診個案，至今個案累計1,204宗，包括一宗疑似個案。 而限聚令將於周四（2日）屆滿，預料政府公布調整內容。 港府今日（30日）公布，決定延長限聚令14日至7月16日，群眾聚集人數上限維持50人。至於戲院、劇場、酒吧、夜總會及宗教場所等的容納人數，放寬至該場所可容納上限的80%。

【17:00】政府今天公布最新防疫措施，決定維持「限聚令」，在公眾地方進行羣組聚集的人數限制繼續為50人，有效期為14天。不過，政府放寬宗教活動中的羣組聚集的參加者人數限制，由不多於該處所作為崇拜地點通常可容納的人數的一半增加至八成。

政府又決定放寬酒吧／酒館内，公眾娛樂場所内的大型娛樂遊戲站、遊戲機或設施，電影院或所有有現場表演的公眾娛樂場所，以及夜店或夜總會内顧客人數的限制，由容納量的一半不增加至八成。最新指示由7月3日生效，為期14日至7月16日。

另外，政府今日刊憲把第599C章的有效期延長一個月至8月7日，亦正與廣東省及澳門政府，商討互認檢測及互免檢疫安排，稱會在疫情許可下，考慮有限度地放寬三地過境人流，便利必要來往粵港或港澳的人士。

【14:35】據悉，今日沒有新增本地個案，衞生署不設疫情記者會。

【13:50】據了解，政府於7月3日起，進一步放寬公眾娛樂場所的社交距離措施，包括戲院、劇場等，入座率由現時不多於50%，放寬至80%。宗教場所的聚集人數可放寬至容納上限的80%。據悉，「限聚令」維持上限50人。

【08:00】截至周二（30日）上午8時，全國確診病例85,209宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例10宗，治癒病例80,049宗，累計境外輸入1,907宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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