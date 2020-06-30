新冠肺炎｜麥美娟促港府解決送藥配額問題：有市民已無藥食

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，不少居內地港人未能回港。工聯會承辦寄藥到內地的服務，工聯會立法會議員麥美娟今日（30日）表示，以往一周可為數千宗個案送藥，惟最近設配額，一周只可處理400宗個案，直言「已經有市民反映無藥食」。 她又指，早前已向港府反映問題，希望當局可協助擴大配額。惟港府無交代為何突然有配額限制，現時問題亦未解決。

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麥美娟今日於港台節目《千禧年代》中指，不少居於內地港人有醫療需要，惟因未能返港而欠缺藥物，因此工聯會已處理過萬宗送藥申請。她表示，最初以為口岸服務可在短時間恢復，惟至現時仍未開通，浮現不少問題，包括醫管局醫生認為長時間未能接觸病人，希望病人覆診後才開藥。

而且現時送藥服務亦設配額限制，一周只可處理400宗個案，致大批市民輪候。麥美娟指早前已向政制及內地事務局局長曾國衞反映相關問題，當時曾回覆指會處理，惟現時一至兩周後配額限制仍存在，她促政府盡快解決問題。

麥美娟今日（30日）表示，現時一周只可處理400宗送藥個案，直言「已經有市民反映無藥食」。（資料圖片／高仲明攝）

另外，港府將推港版「健康碼」，容許通過病毒檢測的特定人士，免檢疫往來香港及廣東。麥美娟批評本港檢測費用過高，舉例指澳門及深圳等檢測價格只由數十元至數百元，惟因本港法例要求檢測要見醫生，故需額外付診金，費用動輒逾千元。

麥美娟認為，不少跨境家庭或有醫療需要人士希望可盡快推出「健康碼」，港府必要時或須修例；亦可在大灣區情況下加入廣東省試劑採購，令檢測價格減低。