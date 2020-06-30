國安法｜美限制港出口軍民設備　學者：或礙引入超級電腦5G技術

全國人大常委會今日正式通過制定「港區國安法」之際，美國宣布取消香港特殊待遇地位，同時停止向香港輸出受管制的國防裝備；軍民兩用的相關科技，將要求申領牌照才可出口到香港。中大工程學院院長黃錦輝表示，暫時對措施持審慎及樂觀的態度，預計短期內對香港引入製作晶片的尖端儀器、超級電腦、5G技術的相關研究會有所影響，但尚可轉向歐洲、內地等進口儀器取替。理大常務及學務副校長衞炳江認為，美方新措施的力度較預期輕，未有完全禁售有關的研究設備，相信留有「走棧位」，對學術界影響有限。

理大常務及學務副校長衞炳江認為，美方新措施的力度較預期輕，對學術界影響有限。 （資料圖片）

美國本港院校暫未煞停合作項目

美國國務卿蓬佩奧當地周一宣布，即日起停止向香港輸出受管制的國防裝備；軍民兩用的相關科技，將要求申領牌照才可出口到香港。

理大常務及學務副校長衞炳江及中大工程學院院長黃錦輝均認為，近年中美貿易戰下，美國麻省理工學院（MIT）等知名院校已加強審批中美合作研究，但實際對美國與本港的科研合作影響不大，因為院校之間合作多年，當地對本港科研人員的專業有信心。截止目前為止，兩人均未有聽聞雙方學術交流及科研合作項目，因中美關係緊張而煞停。

衞炳江指，本港一直未有從事軍事相關的研究，故美國禁止輸出國防裝備對學術研究未有影響。對於美方就軍民兩用相關科技出口施加限制，衞認為，有關措施未有觸及高端科技，而是針對軍民兩用的相關科技，例如雷達、信號發射器等，涉及的研究設備覆蓋面較預期窄，且可找到取替品，影響性較低 ; 施加的限制為申領牌照而非全面禁售，相信對學術界留有「走棧位」。不過，他認為，今年正值美國選舉年，白宮對華政策愈趨強硬態度，仍然觀望美方下一步行動。

中大工程學院院長黃錦輝認為，暫時對美方新措施持審慎及樂觀的態度，預計措施短期內對香港引入製作晶片的尖端儀器、超級電腦、5G技術的相關研究會有所影響，但尚可從其他地區引入儀器取替。 （資料圖片 )

中大工程學院院長 : 研究設備可從歐洲、內地引入

黃錦輝指，暫時對新措施持審慎及樂觀的態度，尚要觀望當中的落實細節，但預計短期內對香港引入製作晶片的尖端儀器、超級電腦、5G技術等相關研究會有所影響。他舉例，以往大學之間試過就科研合作項目，取得教資會資助撥款，引入美國的超級電腦，若果最壞打算，美方禁止出口香港，「更加勁嘅超級電腦就可能運唔到過嚟。」



不過，他認為，以上的研究設備並非無替代品，例如可從歐洲及內地等地區引入。黃錦輝續指，近五至十年，技術需求的市場已轉移到內地及東南亞等地方，例如內地已啟動6G技術研發，投入發展空間相當大，料長遠對香港科研發展影響未必太大。