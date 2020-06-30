新冠肺炎｜劇場入座放寬至80%　劇社總監魏綺珊促撤限：幫助不大

本港新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，政府今日（30日）公布，7月3日起電影院或所有有現場表演的公眾娛樂場所人數限制，會由場地容納量一半放寬至80%。

「糊塗戲班」創辦人兼行政總監魏綺珊認為，即使入座人數放寬至80%，「都未係原本個回事，只係好過（入座）一半咁解」。她又質疑酒樓等不設人數限制，但劇場中入座市民均戴上口罩卻要設限，直言「唔明個邏輯」，希望政府可盡快取消劇場入座人數限制措施。