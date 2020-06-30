大埔寵物美容店「御犬舍」的女東主，涉嫌對客人送來的寵物施虐，惟店內的閉路電視片今年初外傳，並拍到她曾拉扯狗隻，又用藤條及狗帶鞭打狗隻，甚至抓著狗頸把獲揪起等，女店主事後被捕，案件今（30日）在粉嶺法院再提訊，被告承認5項罪虐畜罪，裁判官蘇文隆判刑時稱，他雖然未看過有關片段，但看到文字描述，亦覺被告對待動物殘忍，認為她違反誠信，判被告入獄8個月。

被告貝柳螢(中)承認5項虐畜罪，被判入獄8個月。(資料圖片)

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女被告貝柳螢，28歲，原被控8項虐畜罪，她只承認其中5罪，指她於去年8月至10月期間，在大埔翠怡花園的御舍店內虐待多隻狗。她未有承認的3罪則獲撤銷。

流出影片見多犬被虐

控方案情指，被告是御犬舍的東主，該店自2017年起經營，提供寵物美容服務。今年1月，社交媒體Facebook流傳5段狗隻被虐片段，其中一片拍於去年9月，被告用手打了一隻狗的頭13次，又用藤條打該狗三下，狗的腳亦被拉扯，並扭至一個奇怪的角度，令牠要用一個不舒適的方法坐下。

另外4段片亦顯示不同狗隻受到不同程度的虐待，包括遭被告跨住、打其頭及背部、被猛力拉扯腿部等，被告又會抓住狗隻的頸把狗隻揪起，然後大力放在枱上，又有把狗隻擲向牆，片段又見被告用狗帶去鞭打狗隻等。

求情稱想令狗隻冷靜

辯方求情指，被告有專業寵物護理資格，她本身亦有養狗，她想令狗隻冷靜接受護理，卻用上不正當的方法，絕非為獲取快感而作出違人性行為，形容被告的行為只是工作「揦西」，亦承認其行為不對。律師又指，案中的狗隻沒有明顯傷勢，否則被告亦難以向狗主交代。案件被揭發後，被告飽受壓力，願意作出賠償。

官指被告出手殘忍

裁判官蘇文隆判指，被告收取狗主的報酬，應確保狗隻在受託下安全。縱使案中的狗隻未有明顯傷勢，但被告明顯違反誠信。蘇官坦言未有觀看片段，但指從案情可見被告出手殘忍，更有使用器具，故判她入獄8月。

案件編號：FLCC293/2020